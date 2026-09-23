Слави Трифонов унищожи паметната плоча за загиналите на Петрохан и Околчица

Паметната плоча за шестимата загинали при случая "Петрохан - Околчица" е била унищожена. Това става ясно от кадър, разпространен в социалните мрежи от Слави Трифонов, с която той илюстрира своя остра позиция. В нея Трифонов поема отговорност за бутнатия постамент, като се заканва, че ще "унищожи" и друг паметник, който се появи в прохода.

"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож", пише Трифонов.

"Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!", допълва той.

"Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа", заканва се Трифонов.

Припомняме, че монументът на пътя, водещ към трагичната хижа "Петрохан", бе поставен два месеца след фаталния ужас с шест трупа.

Възпоменателната плоча, свързана със случая "Петрохан", беше монтирана по инициатива на майката на 22-годишния Николай Златков и близки на починалите, тъй като по това време прекият достъп до самата сграда беше блокиран от полицейски кордон. Плочата беше посветена на шестимата загинали - тримата мъже, открити мъртви в хижата на 2 февруари (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев), както и намерените на 8 февруари в мъртви кемпера край връх Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Към момента няма данни дали по случая е подаден сигнал.

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