Задържаха още нарушители за рисуване и драскане на обществени места в центъра на София https://crimes.bg/inczidenti/zadarzhaha-oshte-narushiteli-za-risuvane-i-draskane-na-obshtestveni-mesta-v-centara-na-sofiya/200389 Crimes.bg

Още шестима нарушители са задържани при съвместни действия на екипи на СДВР и Общинска полиция за нерегламентирано рисуване и драскане на обществени места в центъра на София, съобщиха от Столична община.

Установени са нарушения на три централни локации - на площад „Гарибалди", при кръстовището на ул. „Граф Игнатиев" и ул. „Г. С. Раковски", както и на ул. „Дякон Игнатий". Именно на кръстовището на „Граф Игнатиев" и „Раковски" преди дни Столичната община премахна големия нерегламентиран надпис „BORIS".

Сред задържаните е полски гражданин, както и непълнолетно лице. При действията са открити спрейове и наркотично вещество. Установените лица са предадени на органите на реда за предприемане на последващи действия по компетентност.

„Засилихме контрола и ще продължим да работим съвместно със СДВР и Общинска полиция за установяване на нарушителите. Видеонаблюдението е важна част от този контрол и ни позволява да реагираме по-бързо и да установяваме конкретни извършители. Целта ни е не само да почистваме незаконните графити, а да ограничим повторното им появяване и да има реална отговорност за тези, които увреждат градската среда", заяви заместник-кметът в направление „Сигурност" Лъчезар Милушев.

Съвместните акции са част от засиления контрол срещу нерегламентираните графити и вандализма в София. Столичната община продължава и с премахването на нанесените надписи и възстановяването на увредените обществени пространства.