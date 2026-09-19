“Огледай се, маркировката я няма” - младежи показват опасните пешеходни пътеки в София за началото на учебната година

Над 20 изтрити или липсващи пешеходни пътеки на територията на Столична община бяха обозначени като опасни в рамките на акция на гражданския активист Андрей Димитров и Сдружение РЕД, организирана по повод началото на новата учебна година.

Местата за пресичане са със силно износена или липсваща маркировка. Призивът на акцията гласи "Огледай се, маркировката я няма" и цели да повиши вниманието на пешеходците към рисковите участъци на пътя.

Пешеходните пътеки са локализирани чрез "Безопасни улици" - платформа, която Сдружение РЕД стартира през юни 2026 г. с цел гражданите да могат да подават сигнали за проблеми с пътната безопасност.

Младежката организация развива поредица от инициативи в областта на пътната безопасност в София. Точно преди година организацията постави 10 предупредителни 3D фигури на деца край опасни пешеходни пътеки, за което младежите бяха глобени от Столична община.



Впоследствие от сдружението организираха публични дискусии, на която заедно с други организации настояха за по-системен институционален подход към безопасността на пешеходците. През 2026 г. Сдружение РЕД, заедно с още 7 организации, работещи по темата, предложи и меморандум за сътрудничество със Столична община в областта на пътната безопасност, а чрез платформата signali.redzasofia.bg гражданите могат да подават сигнали за опасни участъци в града.

От Сдружение РЕД посочват, че настоящата акция не трябва да замества работата на институциите. „Доброволците могат да покажат проблема, могат да дадат пример и могат да помогнат на конкретни места. Но поддръжката на пътната маркировка е ангажимент на общината и трябва да се извършва системно. Вече 3 години Столична община е длъжник на софиянци по отношение на пътната безопасност и е наложащо да видим реални действия по проблемите, които засягат всички ни като участници в движението. Надяваме се след тази акция да видим реакция не само на думи, а и на терен", заяви Андрей Димитров.

От Сдружение РЕД призовават водачите да бъдат особено внимателни в първите седмици на учебната година и при преминаване покрай училища, детски градини и пешеходни пътеки.