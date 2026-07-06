„За пет минути токът спря пет пъти“: Изгорели уреди след чести прекъсвания на тока в три видински села https://crimes.bg/inczidenti/za-pet-minuti-tokat-sprya-pet-pati-izgoreli-uredi-sled-chesti-prekasvaniya-na-toka-v-tri-vidinski-sela/196232 Crimes.bg

Жители на видинските села Бела Рада, Новоселци и Слана бара сигнализират за сериозни проблеми с електрозахранването, които по думите им продължават от години, а през последните седмици са се задълбочили. Хората се оплакват от многократни аварийни прекъсвания на тока, ниско напрежение и изгорели електроуреди.

Десетки жители разказаха, че само в рамките на няколко минути електрозахранването често се включва и изключва многократно.

„В рамките на пет минути токът се спря пет пъти. Всички уреди започват да светят и да гаснат. Нямаме обяснение защо се случва това", разказа един от потърпевшите, който показва два изгорели фризера.

Според местните жители проблемът не е нов.

Кметът на село Бела Рада Красимира Стефанова заяви, че ежедневно получава десетки сигнали от жители.

„Последните три седмици имаме по пет-шест и повече аварийни прекъсвания на ден. Никой не знае кога ще спре токът и за колко време. Това не са планирани ремонти, за които сме предварително уведомени, а внезапни аварии", посочи тя.

По думите ѝ липсата на електрозахранване създава сериозни затруднения за хората, а освен неудобството води и до повреди на домакинските електроуреди.

Сходна е ситуацията и в съседното село Слана бара.

„Не са окастрени дърветата, клоните опират в проводниците. Имам две изгорели сушилни и една пералня", разказа местна жителка, която призна, че не е подавала жалба до електроразпределителното дружество, защото не вярва, че ще получи обезщетение.

Кметът на Новоселци Цветан Цветанов също потвърди, че проблемите са ежедневни. По думите му освен честите прекъсвания, в селото се отчита и сериозно понижение на напрежението.

„Идвали са специалисти да измерват. Преди две седмици напрежението беше около 175 волта, което е значително под нормалните стойности", заяви той.

Жители допълват, че заради ниското напрежение домакинските уреди не функционират нормално, а компресорите на хладилници и фризери работят при повишен риск от повреди.

От електроразпределителното дружество обяснили, че последните аварии са причинени от сблъсъци на птици с електропроводите. Според дружеството струпването на птици е вследствие на жътвената кампания и останалото по нивите зърно, което ги привлича.

Компанията посочва още, че неблагоприятните метеорологични условия също допринасят за възникването на авариите.

Местните жители обаче не приемат това обяснение като достатъчно, тъй като по думите им проблемите съществуват от години и не се ограничават само до периода на жътвата.