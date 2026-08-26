ИНЦИДЕНТИ

Военни откриха десетки невзривени боеприпаси след експлозиите в завод „ЕМКО“ край Трявна

https://crimes.bg/inczidenti/voenni-otkriha-desetki-nevzriveni-boepripasi-sled-eksploziite-v-zavod-emko-kray-tryavna/199851 Crimes.bg
Lacho
42
Военни откриха десетки невзривени боеприпаси след експлозиите в завод „ЕМКО“ край Трявна
Lacho
42

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили прочистват района извън завод „ЕМКО" от невзривени боеприпаси и отломки след инцидента от 10 август, възникнал вследствие на експлозии. Това съобщиха от пресцентъра на МО.

Специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия от 14 август изпълняват задача по прочистването на района извън завода в близост до село Белица (община Трявна). Силите са в състав от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника, се посочва в информацията.

Общата площ за прочистване е 566 дка, като до днес са прочистени 398 дка, открити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки.

Екипите са изпратени по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, в отговор на получени искания от областния управител на Габрово за оказване на съдействие от Въоръжените сили след обявеното бедствено положение на част от територията на община Трявна, уточняват от МО.

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