Опасно онлайн предизвикателство взе 10 жертви

Десет младежи са загинали за 10 дни във Великобритания и Ирландия, след като са се включили в опасно онлайн предизвикателство - да карат в насрещното платно на магистрала. При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души.

От началото на годината само в Ирландия са регистрирани 62 подобни инцидента. В социалните мрежи се появяват все повече видеа, на които младежи демонстрират опасното шофиране, а някои от тях се опитват да заобиколят системите за сигурност на платформите, като представят клиповете като съдържание, създадено с изкуствен интелект. „Това е използване на превозно средство като оръжие и е смъртоносна форма на поведение", заяви ирландският министър на вътрешните работи Джим О'Калахан.

В Ирландия вече се обсъжда въвеждането на отделно наказание за умишлено шофиране в насрещното по магистрала. „Все още не е криза, но несъмнено е тенденция в социалните медии", каза О'Калахан и подчерта, че при причиняване на смърт или сериозно нараняване и сега законът предвижда до 10 години затвор. Според него обаче поведението трябва да бъде разглеждано като нов вид престъпление.

И британските власти настояват платформите да действат по-бързо и да премахват подобни клипове. „Има много съдържание онлайн, в социалните мрежи, на хора, които възхваляват опасното шофиране", заяви британският зам.-министър на отбраната Люк Полард. По думите му социалните мрежи знаят как работят алгоритмите им и че провокативните видеа носят повече гледания, а понякога и пари - финансов стимул за създаване на все по-опасно съдържание.

Нова телевизия, „Събуди се"