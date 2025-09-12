Специализиран екип от ВМС изпълни задача по разузнаване и транспортиране на летателния апарат, открит на плажа в Бургас https://crimes.bg/inczidenti/specializiran-ekip-ot-vms-izpalni-zadacha-po-razuznavane-i-transportirane-na-letatelniya-aparat-otkrit-na-plazha-v-burgas/172411 Crimes.bg

Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес, 12 септември.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас.

Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.