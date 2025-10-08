Семейството на загиналата Елена събира средства, за да върне праха ѝ у дома

Трагедията в Елените, която отне живота на 53-годишната Елена Павлушина, продължава да тежи не само на местните жители, но и на нейното семейство, което остана без опора и без средства.

След като потопът помете курортния град за броени минути, тялото на Елена беше открито едва след като водите се отдръпнаха. Съпругът ѝ пристигна спешно от Санкт Петербург, за да я открие — и се сблъска с ужасяващата реалност.

Съседи говорят за рускинята Елена, загинала от потопа в Елените

Преди семейството дори да осъзнае загубата, получило сметки за кремация и документи, без да бъде осигурен преводач. Дъщерята на Елена била принудена да търси помощ в онлайн чатове, за да разбере какво трябва да направят.

Семейството е стартирало кампания за набиране на средства в български интернет групи. Събраните пари ще бъдат използвани за кремация, преводи и апостили на документи, както и за транспортиране на урната с праха ѝ до Санкт Петербург.

„Съседката ми загина при бедствието на 3 октомври. Кремацията е в сряда, но семейството няма средства. Съпругът ѝ скърби и отглежда две малки деца“, споделя неин приятел в група за пострадали от наводнението в Елените.



Въпреки че мнозина от жителите на Елените сами останаха без домове и вещи, те се обединяват, за да помогнат.

„Всички сме в тежко положение, но това семейство е особено нуждаещо се“, пишат хората, които организират дарителската инициатива. По думите им, дори администрацията на близкия град не е осигурила съдействие за кремацията на жертвите, което е принудило семействата да се справят сами.

След смърт в района на Елените тялото се транспортира до съдебномедицинската морга в Бургас. Ако разследващите органи назначат експертиза, тя е безплатна, но при искане от близките цената е около 500 евро. Съхранението струва около 25 евро на ден, а кремацията – извършвана във Варна, най-близкия град с крематориум, струва между 350 и 600 евро. Допълнително се плаща за урна (60–100 евро), преводи и апостили (80–150 евро), както и за евентуална погребална служба.

Транспортът на урната със самолет до Санкт Петербург също е скъп – авиокомпаниите обработват праха като специален товар, а допълнителните такси на летищата често удвояват цената. Дори при най-скромна организация, разходите надхвърлят хиляда евро – сума, непосилна за семейството.

Дарителската кампания за семейство Павлушина вече е отворена. В нея се включват както руски граждани, така и местни жители от Бургаско, които никога не са познавали Елена. Те казват, че човечността не се измерва в националност или религия.

„Всички сме загубили нещо, но никой не трябва да остава сам в такава болка“, споделя участничка в кампанията.

Потопът в Елените отне живота на Елена Павлушина, но събуди нещо друго – състрадание. В дни на разруха и скръб хората отново показаха, че човечността оцелява дори там, където водата е отмила всичко друго.

