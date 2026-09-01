Съпругата на блъснатия пешеходец издирва жените, които са му помогнали https://crimes.bg/inczidenti/saprugata-na-blasnatiya-peshehodec-izdirva-zhenite-koito-sa-mu-pomognali/200230 Crimes.bg

Съпругата на мъжа, който беше блъснат от автомобил на пешеходна пътека в района на магазин „Меркурий“ в Несебър, издирва хората, притекли му се на помощ непосредствено след удара.

Жени Емилова публикува снимки от мястото на произшествието в групата „Шофьори Несебър“. На кадрите се виждат две жени и мъж, коленичили до пострадалия на пътното платно.

„Искам най-вече да ги открия, за да им благодаря лично за това, че са спрели и са помогнали“, пише съпругата. Тя обяснява, че в първите минути след инцидента е била в шок и не е успяла да разбере кои са хората, оказали помощ на мъжа ѝ.

Жени призовава всеки, който разпознава жените от снимките или разполага с техен контакт, да ѝ пише лично.

Според коментар на очевидец двете жени и мъжът са полски граждани, представили се като медицински лица. Предполага се, че все още се намират в района, но тази информация не е потвърдена официално.

Съпругата съобщи и актуални подробности за състоянието на пострадалия. По думите ѝ той е сравнително добре, но е получил наранявания и мозъчно сътресение, чието лечение ще изисква време.

„Благодаря на всички, които пожелават скорошно оздравяване. Бъдете здрави и се пазете!“, написа тя.

Както GlasNews.bg съобщи, мъжът беше ударен на оживената пешеходна пътека на 30 август. Очевидец разказа, че автомобилът се приближил към зебрата, без видимо да намали скоростта.

След произшествието жители на района отново настояха на опасното място да бъде поставен пешеходен светофар.

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