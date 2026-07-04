Полицията за случая с Наталия: Мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и да си намира храна https://crimes.bg/inczidenti/policiyata-za-sluchaya-s-nataliya-mazhat-umee-da-preminava-prez-trudnodostapni-tereni-da-se-krie-v-peshteri-i-da-si-namira-hrana/196081 Crimes.bg

Издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново продължава вече пети ден. До момента няма нови следи нито от момичето, нито от 40-годишния мъж, с когото се предполага, че е тя.

В село Синдел е обособен сборен пункт, където полицаите разпределят доброволците и координират действията им, съобщава NOVA.

По информация на директора на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се крие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Според експертите, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.

Кметът на село Синдел, Пламен Лазаров, разказа за мащаба на вчерашната акция. "Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше се всяка кола на вход и на изход“, обясни той. Въпреки отварянето на багажниците и детайлните проверки на всеки преминаващ автомобил, следа не е открита.

Лазаров уточни, че днес акцията ще продължи с обход на същите терени. В района има изоставени къщи, пещери и заслони, които могат да послужат за укритие. Кметът коментира и сигналите, подадени към полицията: "Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по жп линията“.

Подателят на първия сигнал е описал мъжа като по-брадясал, отколкото е на снимките, разпространени от полицията. Според него детето е вървяло с мъжа на разстояние от два-три метра, напълно доброволно и без видими следи от насилие.

Кметът Лазаров отправи важен призив към всички граждани, които забележат издирваните лица: "Ако някой забележи двамата издирвани, просто да сигнализира първо на 112, а да не прави опит да се свързва с близките“. Този призив идва в отговор на множеството сигнали, които хората първо са подавали до семейството, а едва след това до органите на реда.

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