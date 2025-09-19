Настаниха в психиатрия наркомана, убил майка си във Варна

Под влияние на дрогата я наръгал 11 пъти с нож

Задържане под стража и принудително настаняване в психиатрия постанови тричленен състав на Варненския окръжен съд за 24-годишен младеж, който на 18 септември уби майка си в кв. „Чайка”. Тялото на 48-годишната жена бе намерено призори зад блок в квартала, а след разпит на членове на семейството и преглед на записи от камери в района синът бе арестуван и обвинен в убийство, извършено с особена жестокост.

Той е наръгал 11 пъти с нож майка си под въздействието на дрога. Някои от ударите попаднали в областта на сърцето и се оказали фатални. Младежът е извършил зверството в изпитателния срок на 9-месечна присъда, която му е била наложена преди 2 г. от Врачанския районен съд за притежание на наркотици, стана ясно на заседанието. Обвиняемият сам призна пред магистратите, че от години се друса.

Заради риска да се укрие, предишната му съдимост и опасността отново да престъпи закона, съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение. В отделно производство той уважи искането на прокуратурата младежът принудително да бъде настанен за изследване в психиатрична клиника. Според доклад на вещо лице това се налага, тъй като обвиняемият имал прояви на параноидна шизофрения с неадекватно поведение и агресия. Затова той ще прекара месец в психиатричното отделение на болницата към затвора в Ловеч. Специалистите там трябва да установят дали е разбирал значението на извършеното, можел ли е да ръководи постъпките си и възможно ли е да се води наказателен процес срещу него.

Двете определения на съда подлежат на обжалване.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

trud.bg