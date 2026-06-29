Мъртво пияни шофьори предизвикаха арести в Несебър и Айтос

Антирекордьорът закова 2.89 промила алкохол

Пътната обстановка в Бургаския регион e напрегната с навлизането в активния летен сезон. Служителите на policiqta провеждат засилени проверки, които за пореден път доказват, че безотговорността на някои водачи няма граници. Само в рамките на две денонощия полицейските патрули в Несебър и Айтос успяха да отстранят от движение трима мъже, седнали зад волана след сериозна употреба на алкохол. Тези случаи повдигат сериозни въпроси за пътната безопасност.

СУТРЕШЕН АНТИРЕКОРД В КВАРТАЛ КАМЕЛИЯ

Първият шокиращ случай е регистриран още в ранните часове на двадесет и шести юни. Около девет часа сутринта служители от Районното управление в Несебър спират за проверка лек автомобил Ауди А 4 с бургаска регистрация. Проверката се провежда в района до общежитие "Парк" в несебърския квартал Камелия. Зад волана е бил тридесет и шест годишен мъж, родом от село Люляково. Резултатът от тестването с техническо средство оставил униформените изненадани. Дрегерът отчел шокиращите 2,48 промила концентрация на алкохол в издишания въздух. Нарушителят веднага е бил задържан за срок до двадесет и четири часа, като по случая вече се води бързо производство.

СЛЕДОБЕДНА АКЦИЯ ПО УЛИЦИТЕ НА АЙТОС

Не по-малко безотговорно е било поведението на друг млад водач на следващия ден. През деня на айтоската улица "Хаджи Димитър" полицейски патрул спира за инспекция товарен автомобил Рено Канго. Зад волана е установен двадесет и пет годишен местен жител. При извършения тест за алкохол уредът показал солидните 1,95 промила. Младият айтозлия очевидно е бил наясно с тежкото си състояние, тъй като категорично отказал да даде кръвна проба за последващ химичен анализ в медицинско заведение. Спрямо него са предприети незабавни законови мерки, той е прибран в ареста за денонощие и срещу него е стартирало бързо производство.

КАТАСТРОФА С БЛИЗО ТРИ ПРОМИЛА И КОНФИСКАЦИЯ

ВРЪХНАТА ТОЧКА НА ТАЗИ ОПАСНА ПОРЕДИЦА НАСТЪПВА САМО МИНУТИ ПО-КЪСНО, ОТНОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

На около сто метра от светофара, разположен пред популярен несебърски магазин, около 15:45 възниква пътен инцидент с материални щети. Дошлите на мястото на катастрофата полицейски служители бързо установяват причината за сблъсъка. Виновният водач на лек автомобил Фиат Крома е четиридесет и пет годишен мъж от великотърновското село Джулюница. Измерването с дрегер показало умопомрачителните 2,89 промила алкохол в кръвта. Водачът незабавно е отведен в полицейския арест за срок до двадесет и четири часа. Поради изключително високата концентрация на алкохол и съгласно действащото българско законодателство, автомобилът му е бил иззет от органите на реда с протокол, по случая се води бързо производство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Тези три поредни инцидента в рамките на часове показват, че въпреки наказанията и постоянните кампании, шофирането в нетрезво състояние остава огромен проблем за обществото. Законът предвижда санкции за подобни нарушения, но голямата тема е достатъчно сурови ли са те.

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