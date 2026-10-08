Кап. Димитров: Дрейфуващите кораби в Черно море трябва да бъдат под наблюдение https://crimes.bg/inczidenti/kap-dimitrov-dreyfuvashtite-korabi-v-cherno-more-tryabva-da-badat-pod-nablyudenie/202977 Crimes.bg

Корабите се намират в Изключителната икономическа зона, а не в българските териториални води или прилежащата зона.

Дрейфуващите кораби в Черно море трябва да бъдат наблюдавани и да бъде оценен рискът за хората, околната среда и инфраструктурата. Това заяви капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA).

По думите му органите, които следят морската зона под български контрол, трябва да наблюдават подобни обекти и да оценят доколко представляват опасност. „Те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска, доколко е опасно и доколко не е, и да вземат мерки при възможност“, посочи Димитров.

Той уточни, че корабите се намират в Изключителната икономическа зона, а не в българските териториални води или прилежащата зона. В тази зона действия могат да бъдат предприети при наличие на опасност за хора, околната среда или инфраструктурата.

По повод информацията, че единият кораб дрейфува от неделя, Димитров заяви, че към момента няма данни за непосредствена опасност.

„Лично аз получавам информация от вас, медиите, така че засега никой не е казал, че имаме някаква непосредствена опасност“, каза той.

За информацията, че екипажът на единия кораб е в неизвестност, капитан Димитров заяви, че не разполага с данни. По думите му при подобна ситуация най-вероятно трябва да бъде извършена операция по търсене и спасяване в района, за който отговаря България.

„Органът по търсене и спасяване - Главна дирекция „Търсене и спасяване“ към Министерството на транспорта, трябва да бъде попитан дали осъществява търсене и каква информация има, защото аз просто нямам информация“, посочи Димитров.

Той коментира и икономическите последици от обявяването на Черно море за зона с военен риск. По думите му това води до повишаване на застраховките и навлата, което се отразява на цените на вносните стоки. „Вероятно себестойността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестойността на износа, което означава намаляване на конкурентоспособността“, заяви капитан Димитров. | БГНЕС