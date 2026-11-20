Как се формират тайните общества и защо са привлекателни за децата? https://crimes.bg/analizi/kak-se-formirat-taynite-obshtestva-i-zashto-sa-privlekatelni-za-decata/206302 Crimes.bg

Проблем на отделни социални групи ли са те, или симптом за разпад на ценностите в цялото общество?

Четирима непълнолетни сред членовете на организация, проповядваща расова омраза и насилие в Пловдив. Сексуално посегателство над момиче в София, заснето и разпространено в социалните мрежи. Проблемът се проява под различно лице, но напоследък основни герои на тези травмиращи събития са непълнолетни. Проблем на отделни социални групи ли е това, или симптом за разпад на ценностите в цялото общество? Темата анализира в предаването „Пресечна точка" детският психолог Иван Игов.

„Това не са инциденти, това са симптоми. Гледаме ги от много време и не реагираме на тях. Не реагира обществото, не реагират и политиците", коментира Игов.

Според психолога от една страна родителите не разбират децата си, от друга - не ги възпитават.

„Когато си на 15 години не си даваш сметка за емоционалното ти състояние, нито за това кога си застрашен. Затова може да попаднеш в различни ситуации, които да те застрашат. Ако няма възрастен наоколо, който да ти направи забележка, от който да се уплашиш, могат да се случат бели", казва Игов.

„Емпатията се учи в семейството и в училището. Имаме емоционално и функционално ощетени деца. Последните изследвания на PISA показват, че 60% от децата са функционално неграмотни. Много неща се струпват. Те просто не знаят какво правят, къде се намират, как функционират, и понеже нямат и достатъчно социален опит, за тях лесните обяснения, простите обяснения на сложни житейски неща започват да стават важни", казва психологът.