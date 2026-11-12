Ученици и учители сред първите кръводарители в Бургас за пострадалите на АМ "Тракия"

Решението било взето още в първите сутрешни часове, когато учениците научили за трагедията.
Стотици доброволци в Бургас откликнаха на призивите за кръводаряване след тежката трагедия на автомагистрала „Тракия", предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
В Бургас над 200 души вече са дарили кръв в подкрепа на пострадалите при двете катастрофи на АМ "Тракия", а сред първите доброволци бяха учители и ученици от местното спортно училище. Решението било взето още в първите сутрешни часове, когато учениците научили за трагедията.
Случилото се разтърсило цялото училище. I БГНЕС