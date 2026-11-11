Очевидец на ужаса на "Тракия": Две 15-годишни момичета се опитваха да помогнат на свой приятел, който се гърчеше с нечовешки болки

Инстинктивно излязох от нашия автомобил и реших да отида напред, за да разбера какво се е случило. Нямаше и 30 крачки напред и изведнъж се сблъсках с една ужасна картина, която трудно мога да опиша с думи. Имаше огромни пушеци, смачкани ламарини, които са в срещуположното платно, и кълбо от автомобили в нашето платно. Това разказва Любомира Минкова, очевидец на ужаса на "Тракия" вчера.

В този момент тя вижда два автомобила - жълт и сив, обърнати обратно на посоката на движение. "Моят личен човешки ужас, който преживях, е, че в първия автомобил - жълтия, стоеше един мъж, невероятен покой излъчваше лицето му, главата му беше в кръв, но предницата на неговия автомобил беше абсолютно смазана“, разказа жената пред NOVA.

"Инстинктивната ми реакция като следовател, който шест години се е сблъсквал с ужаса от смъртта, беше да отида и да помогна на този човек, но с периферното си зрение видях, че хората го дърпат и не могат да го извадят, защото краката му са притиснати от ламарините. Аз прецених, че хора в такова състояние не трябва да бъдат дърпани, защото може още повече да се увреди здравословното им състояние“, добави Минкова.

Тя коментира, че е била изправена пред избор на кого трябва да помогне. "Защото в този момент вдясно от мен видях разпилени тела в дерето долу - вероятно спътници на този човек. Те бяха изключително млади и ми съобщиха, че били тръгнали на работа. Някой ми каза, че един от тях е със счупен крак и го видях, че лежи в тревната площ. Друг от тях крещеше отчаяно за помощ и за линейка, а две момчета на видима възраст от 15 години се опитваха да помогнат на свой приятел, който се гърчеше с видимо нечовешки болки“, разказа жената. По думите ѝ при всички случаи е изминал известен период от време до идването на линейките, защото момчето изпаднало в хипотермия.

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