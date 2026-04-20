Издирват мъж, източил картата на възрастна жена в София

Сигнал за грабеж на възрастна жена в София предизвика реакция в социалните мрежи, след като столичанка публикува призив за помощ в издирването на извършителя.

По думите ѝ, мъж е ограбил възрастна жена, след което незабавно е използвал банковата ѝ карта, за да изтегли средства.

„Търси се информация за господина, обрал е възрастна жена и веднага е източил средства от банковата карта! Пишете ми на лс, благодаря предварително“, написа Надежда Дойчева в социалната мрежа.

Към сигнала е приложена и снимка на предполагаемия извършител, с надеждата той да бъде разпознат от граждани.

Случаят предизвика възмущение сред потребителите, които настояват за бърза реакция от страна на органите на реда. Мнозина призовават, ако някой има информация за самоличността на мъжа, да сигнализира не само на подалата сигнала, но и на полицията.

"Тази дама трябва да е била като майка ми - картата и пин-а на едно място," коментира жителка.

https://glasnews.bg/