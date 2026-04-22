Ето го граничния полицай, спасил живота на десетки хора от катастрофиралия украински автобус

Главна дирекция „Гранична полиция“ отличи служителя, чиято бърза реакция и самообладание са предотвратили още по-тежки последици при инцидента с автобус край Малко Търново.

Както вече MEDIAMALL съобщи, рано тази сутрин автобус с украинска регистрация катастрофира на няколко километра от ГКПП „Малко Търново“.

Двама души загинаха, шестима бяха транспортирани в болници в Бургас, а други десет – в спешния център в Малко Търново.

По данни на полицията в превозното средство са пътували 37 пътници и двама шофьори – всички украински граждани, насочени към Турция.

Младши експерт Ивелин Арабаджиев, командир на отделение във Втора група за охрана на държавната граница в ГПУ–Малко Търново, получил сигнал около 6:35 ч. за спрял автобус, който затруднявал движението.

Пристигайки на място, той установил, че автобусът е аварирал и е спрян почти перпендикулярно на пътя, създавайки сериозна предпоставка за ПТП. Шофьорите обяснили, че са останали без гориво и се опитват да заредят от туби.

Докато единият зареждал в задната част, другият направил опит да стартира двигателя. След като моторът запалил, водачът слязъл от автобуса, за да прибере инструменти до пътническата врата, но пропуснал да задейства ръчната спирачка. В този момент превозното средство потеглило назад и се преобърнало в дерето.

Граничният полицай реагирал незабавно – разбил вентилационния люк на автобуса и се озовал пред тежка гледка: десетки ранени и уплашени пътници, а двигателят все още работел.

Той подал сигнал за помощ и започнал да извежда хората един по един, като междувременно инструктирал шофьорите да изключат двигателя. До пристигането на допълнителни екипи Арабаджиев успял да извади почти всички пострадали. Заедно с пристигналите полицаи извели и останалите пътници на безопасно разстояние.

„Героите често не се стремят да изпъкнат, те просто са такива... Колегата с риск за собствения си живот помогна и вероятно спаси много хора“, написа във фейсбук директорът на дирекцията главен комисар Антон Златанов, който поздрави служителя за проявената смелост и професионализъм.

