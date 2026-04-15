Делото срещу Никола Бургазлиев, помел с АТВ Христина и малкия Марти, влиза в съда

Окръжна прокуратура-Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев.

Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, настъпила на 03.09.2025 година в болнично заведение, тежка телесна повреда нейния син, както и средни телесни повреди на други две лица.

Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство, управлявано от Бургазлиев след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол.

Престъплението е извършено на 14.08.2025 г., в 13.50 часа, на път в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас. То е квалифицирано по чл. престъпление по чл. 342, ал. 4, б. „В", вр. ал. 3, б. „В", вр. ал.1, предл. 3 от НК, вр. чл. 36, ал. 2, вр.чл. 8, ал. 1, вр.чл. 15, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изр. ІІ , вр.чл. 117 от ЗДвП.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, довело до настъпилия вредоносен резултат.

Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.