Бивш кмет загина при катастрофа с ТИР

Мъж на 58 години загина при тежка катастрофа, станала вчера сутринта на пътя край Телиш. Починалият е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов.

58-годишният д-р Костадинов е дългогодишен анестезиолог в Плевенската болница. Той е отивал на работа, когато ТИР навлязъл в неговото платно и помел автомобила му.

По първоначална информация пътният инцидент е станал на заледен участък към 7,35 ч вчера. 46-годишният шофьор на камиона пътувал към София. На прав участък той е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена десетки метри от мястото на сблъсъка.

Според държавното обвинение най-вероятната причина за пътнотранспортното произшествие е заледяване на пътното платно от т. нар. “черен лед”. Това е образуване на много тънък филм от лед върху асфалтовото покритие. Шофьорът на ТИР-а е тестван за наличие на алкохол и наркотични вещества. Резултатите са отрицателни.

Близо до мястото на катастрофата миналата година загина при подобен инцидент и 12-годишната Сияна.

Общо 34 души са загинали от началото на годината при 353 тежки катастрофи в сравнение със същия период на миналата година по пътищата на България, сочи черната статистика на КАТ. 431 са ранените. Данните показват, че 13 са повече загиналите участници в движението по пътищата през 2026 г., казаха от МВР.

trud.bg