Автовоз закачи мост край гара Дъбово, кола падна на пътя и предизвика катастрофа

На място незабавно е изпратен полицейски екип на РУ-Казанлък.

В 16.43 ч. днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на път I-6 /Подбалкански/ под моста за гара Дъбово, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

По първоначална информация автовоз, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста и кола от тези, които превозва, е паднала на пътното платно. Зад автовоза в този момент се движел лек автомобил, управляван от 32- годишен мъж, който се блъснал в падналата от автовоза кола.

Няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

На място незабавно е изпратен полицейски екип на РУ-Казанлък. Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента.IБГНЕС