ИНЦИДЕНТИ

Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

https://crimes.bg/inczidenti/avtobus-sabori-paten-znak-varhu-bebeshka-kolichka-vav-veliko-tarnovo/172880 Crimes.bg
Lacho
63
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Lacho
63

Автобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус". Кръстовището е едно от най-натоварените в града.

В количката е имало бебе, което не е пострадало. Въпреки това, детето е откарано за преглед във великотърновската болница. По непотвърдена информация заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. 

Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно. Извършват се огледи, като предстои изясняване и на причините.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от ИНЦИДЕНТИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.