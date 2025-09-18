Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Автобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус". Кръстовището е едно от най-натоварените в града.



В количката е имало бебе, което не е пострадало. Въпреки това, детето е откарано за преглед във великотърновската болница. По непотвърдена информация заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса.



Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно. Извършват се огледи, като предстои изясняване и на причините.

