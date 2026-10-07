Автобус с работници се обърна в нива край Павел баня, девет души са ранени https://crimes.bg/inczidenti/avtobus-s-rabotnici-se-obarna-v-niva-kray-pavel-banya-devet-dushi-sa-raneni/202973 Crimes.bg

На място са изпратени медици, екипи на полицията и пожарната

Автобус, превозващ работници, катастрофира на територията на община Павел баня. Инцидентът станал на влизане в село Асен, като сигналът е подаден в 14:08 часа днес.

Автобусът се обърнал в нива край пътя. При произшествието са пострадали общо девет души - осемте пътници и шофьорът. Водачът е на 70 години и също е с леки наранявания. Той е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 0,12 промила.

Хората пътували към работните си места в Казанлък. Част от пострадалите разказват, че преобръщането се случило внезапно, за секунди.

Снимка: БГНЕС

На място са изпратени екипи на полицията, медици и пожарната. Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват.



Източници: Нова телевизия, БГНЕС