Автобус с работници се обърна в нива край Павел баня, девет души са ранени

На място са изпратени медици, екипи на полицията и пожарната
Автобус, превозващ работници, катастрофира на територията на община Павел баня. Инцидентът станал на влизане в село Асен, като сигналът е подаден в 14:08 часа днес.
Автобусът се обърнал в нива край пътя. При произшествието са пострадали общо девет души - осемте пътници и шофьорът. Водачът е на 70 години и също е с леки наранявания. Той е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 0,12 промила.
Хората пътували към работните си места в Казанлък. Част от пострадалите разказват, че преобръщането се случило внезапно, за секунди.
Снимка: БГНЕС
На място са изпратени екипи на полицията, медици и пожарната. Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват.
Източници: Нова телевизия, БГНЕС