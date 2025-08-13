11-годишното момиче от Кула било пребито заради последван профил в социалните мрежи

11-годишното момиче от Кула, което бе пребито от 13-годишна ученичка от Вълчедръм, е станало жертва на нападение заради това, че последвало определен профил в социална мрежа.

Видео от побоя се разпространи в интернет, след което в случая се намеси отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула. Уведомени са и органите на реда.

След постъпването на сигнала социални работници снели сведения от запознати със случая лица. Проведен бил и видеоразговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР Кула и Районна прокуратура – Видин.

Инцидентът е от 8 август в центъра на Кула. Нападателката повалила жертвата на земята, хванала я за косата и я удряла, ритала и скубала, като я принуждавала да ѝ се моли.Прокуратурата е решила да приложи възпитателни мерки спрямо 13-годишното момиче, тъй като то е малолетно и не носи наказателна отговорност. Преписката е изпратена на Местната комисия за борба с противообществените прояви, която ще определи конкретните мерки.

