По стъпките на Одисей: Как Гърция се възползва от засиления интерес към митичната история https://crimes.bg/analizi/po-stapkite-na-odisey-kak-garciya-se-vazpolzva-ot-zasileniya-interes-kam-mitichnata-istoriya/200615 Crimes.bg

Сандалите на древногръцките богове са изработени на остров Крит от сръчен майстор, вдъхвал магическа сила на всеки чифт. Негово творение са сандалите на бог Хермес, бързият вестител на боговете, на които е поставена катарама във вид на златно крило.

Това е и отличителният знак на малка гръцка компания, изработваща сандали в духа на древногръцката традиция.

Компанията Ancient Greek Sandals, създадена преди 15 години от трима ентусиасти, залага на традицията на ръчно направените сандали, следвайки описаните в древногръцките митове елементи и залагайки на естествените материали. Запазената им марка са катарамите във вид на крило, което е препратка към сандалите на древногръцките богове.

Гръцкият бранд влезе във фокуса на модната индустрия, след като през юли беше обявено, че световноизвестната испанска компания с дългогодишна история Camper придобива контролния пакет акции на гръцкото дружество, съобщава електронното издание на „Ню мъни". Сделката определено не е лишена от икономическа логика, тъй като гръцката компания показва отлични финансови резултати.

Стъпките на Ancient Greek Sandals към световните пазари обаче могат да се разглеждат и през призмата на засиления интерес към древногръцката история, тласък на който безспорно даде мащабната холивудска продукция „Одисея" на режисьора Кристофър Нолан, базирана на едноименната гръцка поема на Омир. Епичната история и грандиозната й екранизация бързо доведоха до ново възраждане на любопитството към митовете за боговете на Олимп и местата, описани в произведението на древногръцкия автор.

Интересът към местата в Гърция, станали част от омировия епос, рязко се засили, а възроденият интерес към „Одисея" стана повод Гръцката туристическа организация (ЕОТ) да организира пътешествие на френски журналисти до остров Итака, пише електронното издание на в. „Катимерини". В резултат на инициативата авторитетното списание „Фигаро" излезе с издание от 162 страници, озаглавено „По стъпките на Одисей".

Опитът на гръцкото правителство да заложи на тенденцията за покачване на туристическия интерес към места, където са заснети големи филмови продукции, може обаче да изиграе лоша шега за туристическия сектор, който от години се задъхва от огромен брой посетители, особено в най-натоварените летни месеци.

Гърция, както и много други популярни туристически дестинации, е поставена в парадоксална ситуация. Туризмът е един от най-доходоносните сектори на икономиката й. Паралелно с това обаче, голямата концентрация на туристи често се превръща в изпитание за местните жители и наличната инфраструктура.

Според данни на Европейската статистическа служба Евростат за първите шест месеца на годината Гърция се нарежда на трето място в Европа по брой нощувки на чуждестранни туристи - 43,3 милиона, пише в. „Иконимикос тахидромос".

Анализи на компании в бранша показват, че през този летен сезон определено има ръст в резервациите към места, свързани с филма на Нолан. EasyJet Holidays например отчита покачване на интереса към острови в Йонийско море и п-в Пелопонес, съобщава в. „Катимерини".

Не липсват естествено и ексцентрични предложения, свързани с пътешествието на Одисей в гръцки води. Като например луксозен круиз с яхта за платежоспособни туристи.

Седемдневното пътешествие в Егейско море, което се разгръща в подобен на „Одисея" мащаб, се предлага от британската компания Cookson Adventures и е вдъхновено от омировия епос, пише сайтът travel.gr. Замислено е като истинско театрално изживяване на завръщането на Одисей в родната Итака.

Пътешествениците са въвлечени активно в изживяването, като навигират плавателния съд с помощта на стари карти, участват в изнесени вечери под звездите и под звуците на "песента на сирените", съпреживяват сцените с Циклопа, наблюдавайки създадено от 500 дрона изображение над древен храм, влизат с каяци в пещера, пресъздаваща подземния свят, където актьори и музиканти разиграват срещата на Одисей с душите на мъртвите. Пътешествието приключва със специална вечеря, подготвена от любимата на Одисей - Пенелопа, на брега на малкия остров Итака.

Йонийският остров, традиционно свързван с митичното царство на омировия герой, влезе сериозно в полезрението на международния интерес заради филма на Нолан. Предстои да стане ясно дали това ще донесе ползи или ще нанесе вреди на Итака. Очакваният наплив на туристи през следващите години поставя въпроса дали островът има нужната инфраструктура да ги поеме. Надеждата на местната власт е увеличената популярност на острова да доведе до осигуряване на средства за разработване на археологическите обекти на острова. Това е и част от залога в разногласията дали именно Итака трябва да бъде свързвана с Одисей.

Източник: БТА