Любомир Кючуков: Палежът на дипломатически коли в Скопие е резултат от случващото се между България и РСМ https://crimes.bg/analizi/lyubomir-kyuchukov-palezhat-na-diplomaticheski-koli-v-skopie-e-rezultat-ot-sluchvashtoto-se-mezhdu-balgariya-i-rsm/194801 Crimes.bg

Палежът на дипломатически автомобили в Скопие е резултат от всичко, което се случва в двустранните отношения между България и Северна Македония и от политиката, която македонското правителство води. Възползвайки се от това, че нашата страна блокира процеса по присъединяване на Северна България в Европейския съюз, кабинетът създаде антибългарски настроения там". Такова мнение изрази бившият заместник външен министър Любомир Кючуков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите му МВнР е реагирало адекватно на ситуацията. "Често пъти българската общественост очаква за всеки такъв акт да реагираме на ниво президент, премиер, външен министър", коментира той.

"Ежегодният доклад за напредъка на Северна Македония по присъединяването в Европейския съюз съвпадна с тези събития. Той е доста критичен. Страната отбелязва слаб напредък в определени области - корупция, правата на човека, езикът на омразата", изтъкна Кючуков.

Бившият заместник-министър коментира и българската позиция по повод санкциите срещу Русия. "България не е блокирала санкциите, а има резерви по определени теми. Те наказват, но не решават проблема. Страната ни има ясен национален интерес в областта на енергетиката и това е естествена позиция. Позицията за руския патриарх не е първата, която България заема по тази тема", уточни дипломатът.

Според него Европа се опитва да се включи в преговорите за мир между Русия и Украйна. "Европейските лидери се опитват да посрещнат добре американския президент Доналд Тръмп. От конфликта в Близкия изток спечели само американският петролен бизнес", заяви Кючуков.