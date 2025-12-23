Красимир Георгиев съветва шофьорите: По-добре да стигнем 20–30 минути по-късно, отколкото да рискуваме

Моят съвет към водачите е да бъдат внимателни - нека да не си развалят празника, защото каквото и да се случи е без значение чия е вината, тя ще помрачи до известна степен тяхното настроение, каза в "Тази сутрин" Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилисти и добави "По добре човек да стигне 20-30 мин по-късно, отколкото да рискува".

Произшествията могат да бъдат предотвратени с една по-голяма толерантност на пътя.

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа.

Днес очакваме трафикът да е доста над обичайния. Няма да има рекорд по интензивност. Полицията ще осигури безопасно придвижване. Нека водачите бъдат смирени, коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция".

Очакваме повече трафик на връщане. Екипите наблюдават. Ако е необходимо ще се намесят. Ако се спазват правилата, очакваме безпроблемно придвижване. Няма предпоставки за създаване на тапи, но дори и едно леко произшествие да настъпи, това затруднява трафика, добави той.