Георги Клисурски: Инвестиционната програма за общинските проекти остава „черна кутия

Инвестиционната програма за общинските проекти остава една черна кутия и общините нямат представа какви средства могат и ще получат от държавата. Това каза в ефира на NOVA NEWS Георги Клисурски, който е зам.-кмет по финанси на Столичната община. По думите му освен че държавата най-накрая е приела бюджет, за съжаление той не създава много добри предпоставки за общините.

„За щастие, през последните няколко години ние развихме проектна готовност за много проекти. В момента имаме готови булеварди, водопроводи, които можем да осъществим, просто не знаем дали държавата ще ни ги разплати и кога", коментира Клисурски. Той добави още, че бюджетът на София вероятно ще бъде приет от Столичния общински съвет през септември, като в момента се работи усилено по изготвянето на общинския бюджет.

Зам.-кметът по финанси на СО открои и някои приоритети, които ще бъдат заложени в общинския бюджет на столицата. На първо място Клисурски посочи преодоляването на проблема с недостига на места в детските градини. Той уточни, че в момента се работи по изграждането на 23 детски градини, от които 12 са по ПВУ и вече са завършени.

„През другата година ще успеем да завършим още 11 от тези 23. През следващата година за приема в първа градинска група вече няма да има недостиг на места в цяла София. За някои от по-големите деца - между 4- и 5-годишните, ще има все още малък недостиг, но не в хиляди, а вече в стотици места. Големият недостиг ще остане в детските яслени групи за най-малките деца под 3-годишна възраст. Там недостигът е около 5 000 места", добави Клисурски.

Зам.-кметът по финанси на Столичната община коментира и настояването на КРИБ за спешна концесия на „Топлофикация София" заради рекордна загуба. „Финансовите резултати на „Топлофикация" с всяка изминала година стават все по-лоши и по-лоши. Изходът, който ние предлагаме от екипа на кмета Терзиев, до голяма степен съвпада и с тази позиция на КРИБ, а именно спешно концесиониране. Ние предлагаме една стъпка по-назад - спешно да се възложи анализ на Световната банка за това какво е финансовото и техническото състояние на „Топлофикация" и те да дадат препоръки дали концесията ще бъде успешен вариант за управление на дружеството", заяви Клисурски.

По отношение на „Евровизия" той посочи, че София със сигурност е готова да стане домакин на песенния конкурс следващата година и ще отдели всички средства, които са необходими.