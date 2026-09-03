Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16

До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 15. Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в „Денят започва". По думите му България вече разполага с осем самолета F-16, които се усвояват активно от българските ВВС.

ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България: „България има осем самолета, това го знаят всички. Усвояваме самолета, самолетите летят активно. Това, че не се виждат над София, не означава, че машините не летят. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени със самолетите, които са в България."

Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били шест, а сега са осем.

„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора."

Командирът на ВВС коментира и очакваното закъснение при доставката на вторите осем самолета F-16.

„Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече - ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано."

По думите му причините за забавянето са извън България.

„Има причини за това забавяне. Не бих си позволил да ги коментирам подробно, но те са външни и не зависят от нас. Това, което се тиражираше в медиите - че не сме надежден съюзник и затова не ни дават самолетите - е несериозно."

В момента се работи по подготовката на пилоти за двата договора за F-16, като според командира на ВВС общата цел е да бъдат подготвени 32 летци.

ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България: „За 16 самолета 32 пилоти са достатъчни, но ние ще продължим да обучаваме пилоти. Поне за мен F-16 ще бъде напълно усвоен, когато имаме пилоти на F-16 на всички управленски нива - в командването на база, в командването на ВВС и, ако щете, в Щаба на отбраната."

Той подчерта, че подготовката на летателния състав е непрекъснат процес. Русев заяви, че пилотите постепенно ще разширяват подготовката си, включително с нощни полети. За да могат самолетите да бъдат използвани за носене на бойно дежурство обаче, е необходимо те да бъдат напълно комплектовани.

„Следващата година пилотите започват да летят и нощем, което ще се случи сравнително бързо. Ще бъдем готови за носене на бойно дежурство тогава, когато самолетът бъде напълно комплектован."

Той уточни, че към момента по самолетите не е инсталирана системата за самозащита и предупреждение.

„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 година да има някакъв резултат."

По думите му България е изпълнила своите финансови и договорни ангажименти.

„Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо."

Генерал-майор Русев отново заяви позицията си, че 16 самолета F-16, или една ескадрила, не са достатъчни за нуждите на България.

ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България: „Със сигурност една ескадрила не е достатъчна. Потвърждавам го за пореден път. Може да погледнете всички западноевропейски държави. Дори и най-малките от тях имат десетки изтребители. Така че една ескадрила категорично не е достатъчна."

Решението какъв да бъде следващият тип самолет обаче е политическо, подчерта той. Според него трябва да започнат разговори за придобиването на нова ескадрила, която да влезе на въоръжение през следващото десетилетие.

„В момента се опитваме да намерим някакъв заместващ изтребител. През това време трябва да започнат разговори и за една нова ескадрила изтребители, която да постъпи на въоръжение примерно през 2035-2037 година. Тогава вече можем да кажем, че имаме две модерни и боеготови ескадрили, с които можем да защитаваме България."

Русев уточни, че под „заместващ изтребител" не разбира придобиването на още МиГ-29.

„Не, в никакъв случай. Говорим за многоцелеви самолет от западно производство. Не е задължително да бъде нов. Може да бъде и втора употреба, което ще бъде много по-евтино."

Той не вижда проблем България да поддържа повече от един тип боен самолет.

ген.-майор Николай Русев, командир на ВВС на България: „Не е трудно. Съседните ни държави го показват - и Гърция, и Турция, и Румъния, и Полша. Аз съм привърженик на това да има два типа самолети, защото ако единият тип бъде приземен за известно време поради технически причини, другият остава да лети, да носи дежурство и да охранява въздушното ни пространство."