Нови правила за сиренето: МЗХ предлага максимум 58% вода и ясно отделяне на имитиращите продукти

Работната група трябва да приключи до 31 декември, след което промените ще бъдат публикувани за обществено обсъждане

Нови правила за сиренето и останалите млечни продукти подготвя Министерството на земеделието и храните, като една от ключовите идеи е водното съдържание на сиренето да бъде ограничено до 58%. Целта е купувачът много по-лесно да различава продуктите, произведени изцяло от мляко, от имитиращите изделия. Работната група трябва да подготви предложенията до 31 декември, след което те ще бъдат представени за обществено обсъждане. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

„Целта е ясно да се разграничават продуктите, произведени единствено от мляко, от имитиращите“, отбеляза той. По думите му европейските правила не позволяват имитиращите продукти просто да бъдат забранени от пазара. Задачата на държавата е да гарантира безопасността им и да не допуска потребителите да бъдат заблуждавани какво точно купуват. Затова обозначаването и разграничаването на различните категории ще бъде сред основните теми в бъдещата наредба.

„Крайният срок за подготовката на промените е 31 декември, след което ще ги представим за обществено обсъждане. Тогава ще представим и предложението водното съдържание на сиренето да бъде ограничено до 58%“, заяви министърът. Това е по-късен срок от първоначално обсъждания през септември вариант новите правила да бъдат готови още през есента. Така към момента ограничението от 58% е предложение, а не действащо изискване.

Проблемът с имитиращите млечни продукти не е нов. При проверки през тази година БАБХ установи нарушения при производството и етикетирането им, а в Бургас бяха възбранени около два тона имитиращи сирена от предприятие с множество констатирани несъответствия. Действащите правила вече изискват тези храни да бъдат ясно отделени и обозначени в търговската мрежа. Новата промяна трябва да направи разграничението с традиционните млечни продукти още по-ясно.

Абровски представи и параметрите на държавната помощ за земеделците заради поскъпването на горивата и торовете. В бюджета за 2026 г. са предвидени общо 170 млн. евро. Над 100 млн. евро са насочени към подкрепа за 14 861 земеделски производители заради увеличената цена на газьола, а останалият ресурс до общия размер на помощта ще бъде използван за компенсиране на разходите за торове. Според МЗХ тази част от схемата трябва да достигне до близо 41 000 стопанства.

Земеделският министър коментира и реколтата от зърно, която определи като добра, а ценовите условия - като благоприятни. Според него при настоящите данни няма основание за необосновано увеличение на цените, свързано с недостиг на продукция. Паралелно МЗХ и Министерството на транспорта работят по възможности за по-активно използване на железопътния превоз на зърно, особено в Северна България. Идеята е да бъдат намалени логистичните разходи и да се улесни износът.

Министърът се спря и на инициативата „Кошница с грижа“, към която по данни на ведомството вече доброволно са се присъединили 14 търговски вериги. Тя започна като механизъм за предлагане на основни хранителни стоки на по-достъпни цени и първоначално привлече големи компании като Kaufland, Lidl и „Фантастико“. Участието е доброволно, а отделните вериги сами определят конкретните продукти и периода на намаленията.

Абровски коментира и спора за помощта за земеделските производители, като отхвърли критики на бившия финансов министър Асен Василев и заяви, че средствата са били предвидени в бюджета за 2026 г. Министерството публикува отделна позиция по темата, в която уточни броя на стопанствата и разпределението на ресурса. Спорът е политически, докато окончателните условия и изплащането на помощите зависят от приложимите национални и европейски правила за държавна подкрепа.

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