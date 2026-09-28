Млади сърфисти се борят за националните титли в Ахтопол

В залива на Ахтопол млади сърфисти чакат подходящата вълна, за да се борят за националните титли. Състезанието е насочено към участници до 18 години и се провежда в три дисциплини.

„В момента условията са подходящи за младежите. Много се радваме, че стартираме с тях", разказа организаторът на събитието Илияна Стоилова. По думите й състезанието е насочено към млади хора, които искат да се развиват както в сърфа, така и в други водни спортове.

В състезанието има писани правила, свързани с предимството на сърфистите и оценяването на представянето им. Участниците обаче трябва да се съобразяват и с условията в морето. Днес има по-силен вятър, но вълните са по-добре оформени в сравнение с предишния ден.

Сред участниците е Беатрис, която се е запалила по сърфа благодарение на баща си. „Оттогава, откакто той ме запознава със сърфа, много ми хареса и затова и аз искам да участвам днес", разказа тя.

За малката Александра страстта към сърфа започва още на четири години. Тогава тя се качва за първи път на „хайвайка" - сърф на вълни.

По-късно днес към младите състезатели ще се присъединят и по-опитните сърфисти. Около 30 души се очаква да участват в отделната сърф сесия. Организаторите подчертават, че предаването на опита между поколенията е важна част от сърф културата у нас.

Състезанието се провежда с партньорството на Българската асоциация за екстремни водни спортове, която тази година отбелязва 30 години.

бТВ,