ВИЖТЕ ГИ ДОБРЕ! Тези хора ли “купиха” Джен Зи-тата? Илко Вакарелов и Камелия А. Станчева разкешват за гей парада и протестите?

Илко Вакарелов и Камелия А. Станчева са хората, “купили” любовта на поколението Джен Зи, издадоха наши източници от рекламните среди. Ако и Вие като нас се чудите как изведнъж жени с меко казано деликатна слава на платени онлайн метреси се събудиха като протестърки, скачащи по паветата, прочетете този текст до края.

Светлана Василева, Емануела, Джордан (бел.ред.- последните двама редовно са пели по предизборни концерти на ДПС), Диляна Попова, Моника Валериева, Ивка Бейбе, Михаела Филева, Венелин Кондаков, Дара и дори Киара от “Ергенът” са малка част от осъмналите като първи боркини срещу властта, ентусиазирано споделящи кадри от площадните пърформънси. Примерът им последваха всевъзможни фризьорки и козметички, които покрай третирането на разширени пори се изживяват и като “създателки на съдържание” онлайн.

Ако нещо обединява всички тези пъстри пеперуди на нощния живот (като изключим лекото им поведение и навика да осребряват любовта си към успешни мъже), това е агенцията за инфлуенсъри КАЯ Продукшънс. Зад нея стоят лицата Илко Вакарелов и Камелия А. Станчева. Творчески и житейски тандем на мъж и жена, които прекрасно използват конюнктурата за личното си добруване.

Техни конкуренти в този не особено светъл бизнес се заклеха и дори ни показаха документи как в средата на м. ноември т.г. агенцията е осъществила контакт със стотици от т.нар. кънтент и UGC криейтъри. Термините са синоним на известни лица, които използват популярността си в мрежата за да създават платено съдържание - от скрита реклама на различни продукти в сферата на красотата, до популяризиране на заведения, книги и концерти. Всъщност за пари този тип фигури са готови да Ви промотират абсолютно всичко, без обаче да става ясно, че го правят по договор, а в реалния живот надали биха се намазали точно с показаното кремче да речем.

Тук не можем да пропуснем и все по-упорито ширещите се слухове, че инфлуинсърските хъбове са иззели нишата на едновремешните агенции за манекенки, които бяха известни най-вече с пласирането на момичета за т.нар. директна консумация от клиенти. Опитваме се да се изразим максимално сдържано, макар подобно деяние да влиза в обхвата на НК като сводничество. Дали и през КАЯ Продукшънс минават такъв род ангажименти, оставяме на МВР да изясни.

“Щом нещо работи добре в маркетинга, защо да не го използваме и в политиката” е принципът, върху който беше структурирана протестната вълна, категорични са рекламни мениджъри, с които разговоряхме. През компанията на Илко Вакарелов и Камелия А. Станчева през последния месец са минали стотици хиляди левове, платени на горепосочените персони да рекламират протеста.

Цените не са никак символични. От документите, с които бяхме запознати личи, че тарифата за качване на стори или клип с протестно съдържание в мрежата започва от 500 лв. и се определя на база броя последователи за всяка от певиците и манекенките, наети за ивента. За дългосрочни ангажименти цената е между 3 и 5 хил. лв. на месец.

Вакарелов и Станчева не са непознати лица в рекламните среди, където биват определяни като хора, принадлежащи към обръчите от фондации, свързани с Джордж Сорос и наместника му за България Иво Прокопиев. Кратка справка в портфолиото на ръководената от тях агенция сочи, че през годините са поемали доста интересни проекти с държавно или поне обществено финансиране.

Например изработили са корпоративно видео на НАП през 2018 г. Техен крупен клиент е Българската академия на науките - изградили са уебсайта на Института за балканистика с център по тракология (както и още няколко проекта на БАН), участвали са по програма за Малки и средни предприятия (МСП), изградили са уебсайт на Форум "Социални предприятия в България", на Фондация Проект Северозапад (също работеща със социалното министерство по проект за социален патронаж), ангажирани са по поръчка и на Българския спортен тотализатор през 2016 г., Българската мрежа на глобалния договор на ООН, автори са на рекламен клип по Програмата за развитие на селските райони по линия на МЗХ.

Списъкът е дълъг, а портфолиото им е микс от соросоидни фондации и институции, оползотворяващи обществен ресурс. Вакарелов през лятото на 2024 г. е участвал и в международен проект към Министерството на културата.

Политическата им причастност към каузата на ППДБ е видна с просто око ако погледнем профилите на двамата във фейсбук и инстаграм. През есента например Камелия А. Станчева лично се е увековечила да рине боклуците, натрупани заради некадърността на Васил Терзиев в Люлин и Красно село. По-назад във времето виждаме и знамето на дъгата, с което гей активистите популяризират соросоидната идея за разпад на семейството. Симпатиите им към джендър пропагандата са забележителни. Излишно е да споменаваме, че двамата подкрепят всеки протест пред Съдебната палата, организиран от прокситата на Иво Мирчев и Христо Иванов в неправителствения сектор.

Изобщо профилът на КАЯ Продукшънс е ясен, а политическите им симпатии тясно се преплитат с достъпа до обществени пари през годините. Накратко - типична структура, изградена по модела на Сорос във всички посткомунистически държави.

Сега схемата за организиране на т.нар. “цветни революции” е задействана на пълни обороти, изцяло по утвърден от глобалните сатрапи модел. С пари, част от които дошли от държавни поръчки (в най-широкия смисъл на това понятие) се плаща на популярни лица за да се ангажира младото поколение и да се имитира вълна на автентичен гняв.

Онова, които остава скрито за широката публика е, че слоганът “Мразим Ви безплатно” важи само за излъганите хорица, подведени от любимите им инфлуенсъри. За лица като Илко Вакарелов и Камелия А. Станчева омразата е солидно платена. С нашите пари.

