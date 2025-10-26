Великотърновци излязоха на неделен протест, настояват за чиста вода

Десетки семейства с малки деца, млади хора, пенсионери, студенти се събраха тази вечер в центъра на Велико Търново. Всички те - стотици жители на старата столица настояват от чешмите им да тече чиста вода, предаде кореспондент на "Фокус". Хората заявиха, че "геноцидът върху населението, на което се налага да пие мътна вода вече над две седмици, трябва да спре".



Великотърновци не вярват, че водата е годна за пиене, както и, че е мътна заради повишеното ниво на язовир "Йовковци", каквато е официалната информация от Регионалната здравна инспекция и "ВиК Йовковци". Те твърдят, че водата мирише на тиня и има лош вкус. Те искат компенсации от ВиК, тъй като вече втора седмица им се налага да купуват минерална вода, която освен за пиене, използват и за готвене, и за миене на съдове.



Вече има и петиция, изпратена до ресорните министри и областния управител, с която местните настояват за смяна на управителя на водоснаддителното дружество. Великотърновци са на мнение, че той не се е справил с проблема. Те настояват и за прокурорски проверки, като подобно искане дойде през седмицата и от няколко общински съветници от местния парламент.



Хората са категорични, че остават в протестна готовност и ще излязат отново на улицата, ако проблемите с мътната вода не бъдат решени.



"Фокус" припомня, че на нарочна пресконференция управителят на "ВиК Йовковци" Илиян Илиев увери, че до края на тази седмица водата ще е с нормален вид и вкус.

