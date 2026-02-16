Татяна Дончева за случая „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС

Допускам, че части на ДАНС са използвали тази структура за свои цели. ОД на МВР са дали 16 разрешения за оръжия на Ивей, защото той е доказал сътрудничество, което не може да бъде игнорирано от монтанското РПУ. Това каза адвокат Татяна Дончева в предаването „120 минути" по бТВ.

Двама от хижарите на хижа „Петрохан" са потенциални агенти на ДАНС, смята юристката и бивша депутатка Татяна Дончева.

„От опита ми като участник в Комисията за контрол на спецслужбите виждам двама потенциални агенти. И на двамата родителите са в бившата ДС, и познавайки начина им на работа на службите, там роднинските връзки са доста. ДАНС ги е използвало за техни операции. Едната база е на сръбската граница, другата - на турската. Вижте как напускат държавата и отиват в Мексико, управлявано от наркокартели. Напускат светкавично за един следобед. Заслужава си това да бъде проверено и обществено оповестено", обясни Дончева.

Според Дончева от съдържанието на доклада на ДАНС става ясно, че групата около Ивайло Калушев е била обект на интерес години преди трагедията. В ГДБОП пък са били събирани данни по сигнали за сексуални посегателства. Дончева определи като „доста странно" движението на доклада в прокуратурата. „Тази богата фактология, адресирана директно във ВКП, е означавало, че там, на който и прокурор да попадне този материал, той трябва да бъде гледан изключително задълбочено и внимателно. Бих казала, че трябва личен ангажимент на главния прокурор или изпълняващ длъжността главен прокурор."

Вместо това материалите били препратени последователно към Софийска градска прокуратура, а след това към София-област.

Дончева коментира и хипотезата за евентуално присъствие на агент на ДАНС в групата.

Според нея особено обезпокоителни са действията на Министерството на околната среда и водите и подписано споразумение с неправителствена организация.

„Като си толкова уверен, че това нищо не произвежда, защо го подписваш? Ти си министър", коментира Дончева.

Според Татяна Дончева казусът „Петрохан" не се изчерпва с установяването на причината за смъртта на шестимата души. Обществото трябва да получи отговори не само за конкретния трагичен случай, но и за институционалните пропуски, които са позволили развитието на събитията.