Сутеньор №1 на Черепа осъди прокуратурата – не търсел наемни убийци, които да застрелят Цеките

Криминалният герой Георги Божилов, по-известен като Жоро Тениса, нанесе тежък удар върху прокуратурата, осъждайки я да му плати 10 000 евро обезщетение през март 2026 г. Софийският градски съд призна за основателни претенциите на приближения до Васил Божков – Черепа, че е претърпял неимуществени вреди от обвинението в подготовка на мокри поръчки. Разследването, което го сочеше за организатор на атентати срещу братята Цветомир и Боян Найденови (Цеките), бе окончателно прекратено през 2024 г. поради пълна липса на доказателства.

В исковата си молба 43-годишният Божилов твърди, че държавното обвинение е съсипало здравето му, отключвайки заболявания на щитовидната жлеза и хроничен стрес. Неговата съпруга, която е секретарка на Божков, свидетелства пред магистратите, че Жоро Тениса се превърнал в самотник, изпитващ панически страх дори от звъна на мобилния си телефон. Психиатричната експертиза потвърди думите ѝ, макар че в публичното пространство Божилов дълго бе спряган за личен сутеньор на хазартния бос и посредник при вербуването на сръбски килъри от обкръжението на Сретен Йосич.

Въпреки скандалните разкрития на Цеките за планове за взривяване на домовете им с дронове, Тениса за пореден път се измъкна от правосъдието. Мълвата в ъндърграунда свързва неговата недосегаемост със статута му на информатор на МВР, датиращ още от времето на хърватската банда на Роберт Матанич. Докато съдружници на Черепа като Славчо Марков печелят по 400 000 лева от държавата, Жоро Тениса продължава да изчиства досието си от обвинения за лихварство с Весо Брадата и трафик на кокаин с Мартин Джито, превръщайки се в поредния "скъп" провал на прокуратурата.

Източник: Уикенд