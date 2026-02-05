Стилистът Стоян Апостолов, работил за „Некст уан“, относно замесването на името на агенцията от досиетата Епстийн в ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ

Един от най-изявените и признати стилисти у нас Стоян Апостолов, даде изявление пред нашата медия, във връзка с непотвърдени твърдения, че наши български модели от агенция „Некст уан“ са пътували до САЩ. Той отрече да познава фотографа Даниел Сиад, който в кореспонденцията си твърди, че е контактувал с българската агенция. Жан-Люк Брюнел, който е бил притежател на веригата “Карен Моделс” е бил известно име в модните среди по онова време, а в агенцията му са работели някои от най-големите имена на световния подиум, включително и няколко българки с международна кариера на топ модели. „Карин Моделс“ е била световна агенция работила по проекти и ревюта с най-популярните модни брандове и лица, както и с всички модни агенции по света.

- Г-н Апостолов, името на агенцията „Некст Уан“, за която сте работили изтече от файловете, свързани с Джефри Епстийн. Каква е истината и има ли “българска следа” от досиетата?

Този скандал ме заварва в чужбина и научих за случващото се от медиите, т.к. в момента съм в Германия във връзка с работен ангажимент. Бих желал да внеса яснота, че агенция “Некст уан”, за която съм работил, е регистрирана и започва активна работа едва през 2008 г. - близо 4 години след като двете български момичета, според публикуваните твърдения, са пътували за САЩ. Агенцията прекратява дейността си през 2010 г. Всички ясно видяха, че моделите, които се визират във файловете са пътували през 2004г. Модната агенция по това време не е функционирала и тук става дума за неточно цитиране на факти и объркване от страна на медиите, разпространили информацията и анализирали файловете по това дело. И да добавя още нещо, по време на съществувавнето си, агенция „Некст уан“ е работила единствено и само за българския моден пазар.

- А какво е отношението ви по този скандал?

Никога не съм се виждал и срещал с човек на име Даниел Сиад, за когото се твърди, че е бил в България. Никога също така не съм водил преговори с такова лице. Бих желал да уточня още нещо важно по отношение на факта, че агенция “Некст уан” е посочена в кореспонденцията. Вчера разговарях с колеги от модните среди и се обединихме около хипотезата, че той е видял сайта на агенцията в интернет. Ако е правил скаутинг и е трябвало да докаже, че е минал през агенция в България, има вероятност просто да я е посочил, без да е осъществявал реални контакти с нас по онова време, за да отчете пътуването си.

- А моделите на “Некст уан” пътували ли са в чужбина и по-специално до САЩ?

Никога модели от агенцията не са пътували в чужбина за тези 2 години на съществуването й. Пак повтарям - останах изумен, че са посочили агенция “Некст Уан” в документите, разпространени в медийното пространство. Никога не съм се срещал с такъв фотограф и не го познавам.

Какво можете да ни кажете за двете дами с инициали Д. Чернева и К. Евтимова, чиито имена бяха замесени?

Никога не съм ги виждал, не ги и познавам. Но реално няма как да съм се срещал с тях, т.к. пак повтарям, агенция „Некст уан“ отвори врати през 2008 г., а те са пътували за САЩ през 2004 г. Най-вероятно двете са пътували самостоятелно и сигурно са се срещали индивидуално със представители на чужди модни агенции.

-А по принцип как модните агенции менажират моделите си?

Не случайно всяка професионална модна агенция подписва договорс моделите си, за да гарантира, че те ще бъдат менажирани правилно и професионално, и че в рамките на ангажиментите им ще изпълняват само професионалните си и творчески задължения. Скаутите подбират самите модели, а те от своя страна се менажират от букерите, които взимат решението дали модела може да работи с агенцията.

- Агенция “Карин Моделс” работила ли е ексклузивно с други агенции?

Както казах и по-горе, агенция „Карин Моделс“ е работила с всички модни агенции по света. Такава е практиката - никоя международна компания не работи конкретно и ексклузивно с определена агенция. Защото, ако харесат даден модел и решат да го презентират в чужбина, те не се съобразяват с кой точно местен представител на агенция работи. Модните агенции в България се консултират със Световната асоциация на модните агенции и така се проверява сигурността им, преди да отидат да работят с тях моделите.

Източник: informiran.net