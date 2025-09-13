„Спиди“ АД: Когато куриерът закъснее, клиентът плаща Куриерският гигант с милионни обороти и хиляди служители превърна закъсняла доставка в съдебно преследване на свой клиент. Случаят поставя въпроси за злоупотреба с право, липса на добросъвестност и отсъствие на адекватна защита за малкия бизнес https://crimes.bg/vodeshha-tema/spidi-ad-kogato-kurierat-zakasnee-klientat-plashta-3/172463 Crimes.bg

В България думата „услуга“ все по-често се оказва празна обвивка. Една от най-големите куриерски компании в страната превърна очевиден свой организационен провал в оръжие срещу клиент от гр. Гоце Делчев, който пострада от него. Парадоксът е ярък: закъснението е тяхно, но санкцията пада върху потребителя. През лятото на 2024 г. търговско дружество от Гоце Делчев заявява доставка на палета със стоки за точно фиксирана дата. Денят идва, камион няма. Магазини остават празни, търговията е блокирана. Клиентът търси диалог и получава обещания. В кореспонденция благоевградският регионален мениджър на компанията – Офелия Виделова – признава редица проблеми: „няма камион, колегата е в отпуск“, „бордът падна, колата не може да излезе“, „имаме авария“. Завършва с уверението: „ще седнем и ще се разберем като хората“.

Само че разговор между хора няма. Вместо извънсъдебно решение, клиентът получава искова молба, а по-късно и изпълнителен лист. Разходите набъбват от главница до такси, юрисконсултски хонорари и разноски по изпълнителното производство. Това, което започва като липсващ камион, завършва като запор върху сметки.

Юристите са категорични – в подобна ситуация има основания да се говори за злоупотреба с право. Конституцията и Търговският закон ясно забраняват упражняването на права в противоречие с добросъвестността. Доставчикът, който не изпълнява задълженията си, но използва съда, за да събере пари от пострадалия клиент, подкопава самите основи на правовия ред.

От Комисията за защита на потребителите коментират неофициално, че подобна практика може да се разглежда като нелоялна търговска практика – когато клиентът е въведен в заблуждение с обещания за диалог, а след това е изненадан със съдебно производство. Експерти по конкуренция пък отбелязват, че дисбалансът е крещящ – компания с оборот от над 216 милиона лева и близо 2000 служители изправя малък регионален бизнес срещу съдебна машина, която той няма ресурс да издържи.

В търсене на по-широка картина потърсихме и обратна връзка от администраторите на групата „Спиди – некоректни куриери“ във Facebook. Там научихме десетки потресаващи истории от други недоволни клиенти, като ни бе предложено дори да се формира общ съдебен фронт срещу порочните практики на компанията.

Преди да публикуваме този материал, редакцията на „Топ Преса“ изпрати официално писмо до „Спиди“ АД с искане за становище по случая. Очаквано, отговорът се бави. Ние обаче ще го публикуваме веднага щом го получим, защото вярваме, че всяка страна трябва да има възможност да изложи своята гледна точка.

„Спиди“ АД е символ на успех в куриерския сектор. Но този успех идва с отговорност. Когато обещаваш „ще се разберем като хората“ и вместо това пращаш съдия-изпълнител, въпросът вече не е търговски, а морален. И най-важният въпрос остава: кой пази клиента, когато гигантът закъснее, а после го превърне в длъжник?

Икономическият дисбаланс: 216 милиона срещу 4 хиляди

Случаят с „Спиди“ АД е не просто правен спор. Той е огледало на икономическа реалност, в която големите компании могат да превръщат всяка грешка в печалба, а малките – всяка грешка в катастрофа.

През 2021 г. „Спиди“ АД отчита 216 349 000 лв. оборот и близо 1909 служители. Това е мащаб, който гарантира достъп до скъпи адвокати, дълги процеси и ресурс за съдебен натиск.

От другата страна стои малък регионален бизнес от Гоце Делчев, с отчетен оборот от 110 000 лв. за същата година и един служител. За такова дружество съдебен спор за 4262,94 лв. не е просто неудобство, а въпрос на оцеляване.

„За фирма с подобен мащаб всяко непланирано плащане от над 3000 лв. може да блокира ликвидността ѝ за месеци напред. Това означава забавени заплати, пропуснати наеми, проблеми със зареждането на магазините“, коментира икономистът Георги Стоев.

Тук икономическият дисбаланс е очевиден – 4 хиляди лева за „Спиди“ АД са колкото седмичната заплата на няколко куриери. За малка фирма същата сума може да спре целия бизнес.

От гледна точка на конкуренцията, подобни практики задълбочават пазарната асиметрия. Големите оператори, вместо да поемат отговорност при грешки, използват съда, за да трансформират слабостите си в чужди задължения. Това не само нарушава доверието в сектора, но и подкопава устойчивостта на малките търговци – тези, които в крайна сметка поддържат икономическия живот в регионите.

В развитите пазари съществуват механизми за извънсъдебно уреждане и арбитраж, които да балансират подобни спорове. В България отсъствието на такива механизми води до абсурд – клиентът, който чака камион, става длъжник, а доставчикът, който не е доставил, е печелившата страна.

„Топ Преса“ поиска становище от „Спиди“ АД заради нелоялна практика

Информационна агенция „Топ Преса“ официално изпрати писмо до „Спиди“ АД с искане за становище по скандалния случай със закъсняла доставка, превърната в съдебно преследване срещу клиент от Гоце Делчев.

В документа редакцията поставя въпроси за закъснението на превоза, признанията на регионалния мениджър Офелия Виделова и решението вместо извънсъдебно уреждане да се стигне до съдебна принуда.

„Съгласно чл. 68д от Закона за защита на потребителите, действия като даденото обещание за извънсъдебно уреждане, последвано от съдебно преследване, могат да бъдат квалифицирани като нелоялна търговска практика“, пише в писмото. В него се цитира и чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията, според който практики, които увреждат интересите на търговските партньори, са забранени. Припомнено е и, че „Конституцията (чл. 57, ал. 2) и Търговският закон (чл. 289) изрично забраняват злоупотребата с право“.

Редакцията уточнява, че случаят вече е предмет на сигнали до Главна прокуратура, КЗП, КЗК, КРС, Омбудсмана и Министерството на икономиката и индустрията и че се подготвя сезиране на европейските институции. В писмото се казва още, че „в резултат на множеството сигнали от граждани, включително от групата „Спиди – некоректни куриери“, се обсъжда възможността за формиране на общ съдебен фронт срещу порочните практики на компанията“.

„Топ Преса“ подчертава, че ще публикува становището на „Спиди“ АД без редакция, веднага щом бъде получено.

