ЗЛОВЕЩО! Собственичката на Dsquared2 и бутик PAP Мина Петрова брутално пребивана от мъжа си (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)

Зловеща тайна крият Силва и Даниел Капсъзов, босове на едни от най-луксозните бутици, курдисани на баровските столични ул. “Съборна” и пл. “Света Неделя”. Семейството стои зад успешните и лъскави магазини по центъра, както и зад заведенията Dsquared2 и Capo.

Докато дъщеря им Мина откриваше най-новия фамилен проект - бутик PAP с фамозно ревю на Dolce&Gabbana преди дни, гостите на ивента шушукаха, че тя е жертва на брутално домашно насилие - побои и заплахи от дрогирания й бивш мъж Добри. Драмата била толкова жестока, че нищо чудно в скоро време елегантната дама да последва съдбата на разстреляната от съпруга си силиконка Стела, пророкуваха хайлайф персони.

Мина е една от щерките на клана Капсъзови, макар за нея и сестра й Илина от години да се мълви, че са тайни и незаконни наследнички на някогашното страшилище от ВИС-2 Димитър Димитров-Маймуняка. Според сплетните, на времето взривеният гангстер имал роман с майка им Силва Минкова Георгиева. Дали това е така, не се наемаме да твърдим, макар столични бохеми да се кълнат, че парите за солидните им ресторантьорски и модни инвестиции идват тъкмо от някогашната групировка.

Каквато и да истината, актуалният дерт за собственичката на фешън магазините PAP и Dsquared2, е вече бившият й мъж Добри. Леке от класа и наркоман, той бил известен с тежката си ръка и навика да ступва редовно Мина, макар м.г. тя да го дарява с две близначета, момче и момиче.

Нашмъркан до козирката, хайванинът редовно бил засичан да кара като луд джиповете си BMW и Мерцедес с номер 8282, с риск да помете невинни хора на пътя.

Двамата обитавали импозантна къща на Бистришко шосе в комплекс “Макси Секвоя”, но при поредния пердах, когато крехката богаташка едва не умира пред очите на невръстните си дечица, тя стяга багажа и се изнася на бегом в апартамент на пъпа на София, най-вероятност собственост на семейството й. Там живее и до днес, скована от страх бившия й съпруг да не подпали жилището или да я залее с киселина, както бил чут да се заканва.

Келешът предлага брак на Мина на 29 декември 2022 г., падайки на колене в столично заведение. Още тогава злите езици заговориха, че свиквалият на лек живот и планини от бели субстанции насилник се полакомил за парите на семейството. Ето защо побързал да подлъже фешън мадамата, обвързвайки я със сватба и деца.

Наред с побоите идвали и бруталните изневери на Добри, който не се свенял да мъкне парантии дори във фамилната къща докато Мина е в Италия на преговори с модните брандове, чийто ексклузивен представител е за България. Перверзията му стигала до там да отпразнува раждането на децата си с мръснишка оргия, щедро посипана с амфетамини докато съпругата му била в болница, не пестят епитети познати на разтуреното семейство.

Въпреки неуредиците в интимния живот и битието на самотна майка, Мина Красимир Петрова, както се води по паспорт, хич не е за жалене. О̀правната й родителка Силва Георгиева от рано подсигурила добър живот както за нея, така и за сестра й Илина, без да броим третото й дете Дани, носещо името на последния съпруг Даниел Капсъзов. Госпожата е собственик и съдружник в оборотните предприятия “Бетон Контракт” ЕООД, “Благоустройствени строежи” ООД и “Люлин Сървиз Център” ООД.

Мъжът до нея Даниел Капсъзов, който се грижи като истински баща, макар и не биологичен, за щерките на Силва Мина и Илина, също не е случайна фигура. За него се знае, че е бивш борец, масон, русофил, моторджия, президент на Widows Sons Grand Chapter Bulgaria & Masonic Riders Bulgaria и председател на УС на Сдружение с нестопанска цел "Синовете на вдовицата - България". Заедно с жена си от години работят в тесни връзки с Патриаршията и умело експлоатират църковните имоти на пъпа на София, където се помещават бутиците и заведенията им.

За него също се шушука, че е отломка от някогашната ВИС-2. Не случайно в луксозните им кръчми ежедневно могат да бъдат засечени някогашни членове на групировката, воглаве с отрочетата, метресите и дори законните им съпруги. Цялата тази мутренска пасмина осъмва в бар Dsquared2 и замръква в ресторант Capo, където преди повече от десетилетие бе направен опит за убийство чрез отравяне на мастит оръжеен бос.

Как такива меко казано не случайни хора гледат на битовите драми, предизвикани от случайникът и наркоман Добри, посегнал на една от златните наследнички на империята, очаквайте да Ви разкажем съвсем скоро в нови, горещи разкрития по темата.

Източник: crimesbg.com