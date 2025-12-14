ОПГ! Фамилия Джибини от Банско и пирамидата LUXIMO крадат парите на хората

Отвратителна имотна афера е на път да предизвика масови бунтове сред измамени клиенти в Банско, издадоха тамошни ченгета, натоварени да разследват случая. Главни организатори на ОПГ-то били банскалиите Магдалена и Димитър Джибини, активно подкрепяни от основателя и главен акционер в LUXIMO Никола Стоянов.

Схемата им била проста, но работела безотказно. Димитър Джибин и Магдалена Джибина, които са съответно директор на офиса на LUXIMO и присъдружната им агенция SUPRIMO, и офис асистент, пускали апетитен апартамент, офис или парцел за продажба. Снимките в сайта бивали излъскани с филтри и фотошоп, така че у потенциалния кандидат да не остане капка съмнение, че е попаднал на имот-мечта. Когато поредният балък клъвнел на кукичката, фамилия Джибини го канили в офиса за да подпишат предварителен договор. Клиентът, разбира се, оставял и дебело капаро според цената на обявата.

След няколко седмици обаче идвала изненадата. Клиентът се обаждал на Джибини за да ги пита кога ще изповядват сделката, както си му е ред. Тогава лъжливото семейство пускали ледения душ: “Обявата вече не е активна, апартаментът е свален от продажба. Но Вие оставете вече дадените пари като депозит, защото със сигурност до дни ще ви намерим нов обект”, сладко-сладко омайвали жертвите си, задържайки крупните суми в касите на LUXIMO и SUPRIMO. Светлото бъдеще за купувача така и не идвало, а ментърджиите спирали да вдигат телефона. За връщане на пари не ставало и дума.

Както източниците ни под пагон разясниха, десетки са измамените семейства по тази схема. Всъщност бройката им може да е доста по-внушителна, просто не всички са си потърсили правата по установения ред и органите на реда тепърва ще ги издирват.

Най-ужасяващото е, че пладнешкият обир ставал с мълчаливото съгласие на основателя на LUXIMO Никола Стоянов. Много от “излъганите камилчета” се били жалвали в главния офис на брокерската агенция, но от там ги пращали за зелен хайвер, обяснявайки, че вноската е компенсация за бъдещите усилия на брокерите да им изнамерят нов апартамент.

Накратко - аферата била изпипана до съвършенство, в т.ч и документално. Сега МВР предстои да разпита множество граждани из цялата страна, избрали шумно рекламираната агенция за посредник в търсенето на ваканционен дом. Призовки могат да очакват колеги на Джибини от цялата структура на LUXIMO, в т.ч. и собственика й Стоянов, който ще трябва подробно да обясни къде и кой позволява на подчинените му системно да качват фалшиви обяви, обирайки парите на хората.

Да се надяваме, че парите и връзките на имотните босове няма да спрат правораздавателните органи от въздаване на справедливост, изплака пред редакцията ни един от хората, попаднали в лапите на Магдалена и Димитър Джибини.

Източник: crimesbg.com