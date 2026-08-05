Смърт, болести, корупция и бягства тресат Бургаския затвор Българският Чикатило Станимир Рагевски се готвел да духне, „г-жа Менгеле“ решава кой ще живее и кой ще мре https://crimes.bg/vodeshha-tema/smart-bolesti-korupciya-i-byagstva-tresat-burgaskiya-zatvor-3/198358 Crimes.bg

Бургаският затвор бе разтърсен от серия скандали с престъпни схеми и липса на медицинска грижа зад решетките. Серийният убиец Станимир Рагевски подготвяше бягство с подкрепата на корумпирани затворнически шефове, но след оперативен сигнал бе преместен в Стара Загора. Журналистически разкрития посочват, че при конвоирането надзирателите открили у криминала забранени вещи. В същото време битовите условия остават трагични, а пренаселените килии и липсата на лекари доведоха до смъртни случаи и инфарктни инциденти с редица задържани.

Скандалната фелдшерка Русанка Попова, наричана от затворниците „г-жа Менгеле“, отказва спешна помощ и трупа десетки сигнали за издевателства. Обществеността все още помни и трагичната смърт на Горан Горанов – Бореца, заварен от гореща пара в своята килия през 2017 г., като първоначално прокуратурата замаскира случая. Затворникът Иван Рибов, осъден за атентата срещу съпругата на Димитър Желязков – Митьо Очите, също се оплака от брутално лишаване от лечение.

Въпреки провежданите проверки, затворническата управа принуждава арестантите да мълчат пред инспекторите за реалните кошмари в кауша. Назначението на Христо Ичев на висок пост в ОДМВР Бургас допълнително буди съмнения, че злоупотребите на затворническата администрация отново ще останат без наказание. Липсата на институционална реакция от органите на реда затвърждава усещането за пълна безнаказаност в морския град, където корупционните практики продължават да процъфтяват без никакъв контрол.

Източник: Уикенд