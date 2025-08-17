Слави ли спаси от ареста наркорокерите Емо Черния и Миро Пашата? Босовете на мотоклуб „Ангелите от ада“ ескортирали Дългия на мегаконцерта му на стадион „Васил Левски“ през 2015 г. https://crimes.bg/vodeshha-tema/slavi-li-spasi-ot-aresta-narkorokerite-emo-cherniya-i-miro-pashata-3/170336 Crimes.bg

Намеса на политик от високо прозира зад решението на Окръжния съд във Велико Търново да пусне под домашен арест босовете на мотоклуб „Ангелите от ада“ Емил Йорданов – Емо Черния и Мирослав Пашов – Пашата. Те са обвинени че повече от 10 години ръководят организирана престъпна група за рекет, търговия с наркотици, грабежи, побои, принуда, хулигански действия… запознати уверяват, че антимафиоти от ГДБОП, прокурори и граждани на старопрестолния град са бесни след проявената милост от магистратите към двамата босове. Нещо повече, след намесата на важния политик са „помилвани“ и техните съратници Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен.

Иначе съдът общо взето, праща за постоянно в ареста обвинени в далеч по-маловажни престъпления. Дори и извършители на дребни кражби и пияндета, нахлули в дома на бившите си съпруги, изчакват на топло изготвянето на обвинителния акт срещу тях.

Слуховете във Велико Търново, че кримирокерите по втория начин са спестили престоя си в ареста, не са без основание. Проверка сочи, че Емо Черния и Миро Пашата имат добри политически контакти. Техен близък приятел а шоуменът и лидер на управляващата партия „Има такъв народ“ Слави Трифонов. Двамата рокери са близки и до осъдения в миналото за наркотрафик Йордан Тонов, с прякор Данчо Пръча, който днес също е влиятелен политик.

Спецченгетата подозират, че ако има оказван натиск над съда, то той по-скоро идва от хора, гравитиращи около партията на Слави. Дългия и двамата рокери се сближават покрай любовта си към моторите. За отношенията им говори и фактът, че Черния и Пашата са част от специална група мотористи, които ескортираха Трифонов при откриването на концерта му на стадион „Васил Левски“ преди 10 години и извозиха балерините до сцената.

Година по-късно Емил Йорданов и Мирослав Пашов, заедно със своите половинки, са част от публиката в едно от юбилейните издания на „Шоуто на Слави“. В интервю за моторджийско издание двамата се хвалят, че са много близки със Слави и се чуват с него всяка седмица. Дългия дори бил един от малкото външни хора, удостоени с привилегията да влиза в частния клуб на „Ангелите от ада“ във Велико Търново.

След влизането си в политиката, Слави не къса връзките си с търновските рокери. Емо Черния и Миро Пашата от своя страна, като добри приятели, агитират по изборите за „Има такъв народ“. Най-активно е участието им за предсрочния вот на 2 октомври 2022 г., спомнят си политици от Велико Търново. Към онзи момент доверието към Слави е сринато, след като с безумни аргументи свали коалиционното правителство на Кирил Петков, от което е част и ИТН. Черния и Пашата дават всичко от себе си, за да помогнат на своя приятел. Гравитираща около тях бригада от биячи спуска инструкции към наркодилърите във Велико Търново. Схемата е проста. С обещания за безплатни дози близките до Черния и Пашата пласьори убеждават наркоманите да дадат гласа си за Слави. Всеки един от тях може да получи и допълнителен бонус, ако накара и своите близки да подкрепят „Има такъв народ“, спомнят си ченгета.

Усилията на „Ангелите от ада“ така и не дават резултат. В нощта на 2 октомври става ясно, че партията на Слави не успява да прескочи 4-процентната бариера за влизане в парламента. Грешката впоследствие е поправена. На изборите през април 2023 и октомври 2024 г. ИТН получава във Велико Търново един от най-добрите си резултати. Сигурно Слави има защо да е благодарен на своите приятели рокери.

Въпреки проявената милост от съда прокуратурата продължава да твърди, че доказателствата за вината на Емил Йорданов и Мирослав Пашов са солидни. Затова и решението на съда за пускането им под домашен арест бе обжалвано. Колко опасни са рокерите според държавното обвинение говори и фактът, че в акцията по задържането им на 7 август участват над 140 спецченгета от ГДБОП. Антимафиотите атакуват координирано десетки адреси във Велико Търново, Варна, София, Асеновград. При” операцията са иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника.

Жертви на рокерската банда са десетки, твърди прокуратурата. Бизнесмени били принуждавани със заплахи да сключват договори за охрана, а отказалите принуждавани да плащат рекет.

Източник: Уикенд