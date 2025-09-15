СКРЪБНА ВЕСТ! Почина отец Иван от Нови Хан

Представи се в Господа отец Иван от Нови Хан, научи ексклузивно редакцията от негови близки.
През последната година добротворецът, отворил вратите на дома "Св. Николай" за сираци и хора в нужда, изживяваше тежки здравословни проблеми. След пореден трети инсулт, който получил в началото на 2024 г., той бе прикован на легло.
Въпреки налегналите го болежки, до последния си дъх духовникът не преставаше да поляга грижи за сираци и бедни деца, които приютяваше в основаните от него домове в селата Нови хан и Якимово. Въпреки липсата на средства, той самоотвержено осигуряваше достоен живот на изпадналите в нужда и бе посветил дните си в помощ на ония, които са лишени от родителска грижа и ласка.
Редакцията ни поднася искрени съболезнованията близките на отец Иван и на стотиците деца и възрастни хора, за които той беше духовен баща и благодетел. Нека да е вечна паметта му и Бог да го успокои в селенията на праведниците.
Източник: crimesbg.com