СКРЪБНА ВЕСТ! Почина отец Иван от Нови Хан

Представи се в Господа отец Иван от Нови Хан, научи ексклузивно редакцията от негови близки.

През последната година добротворецът, отворил вратите на дома "Св. Николай" за сираци и хора в нужда, изживяваше тежки здравословни проблеми. След пореден трети инсулт, който получил в началото на 2024 г., той бе прикован на легло.

Въпреки налегналите го болежки, до последния си дъх духовникът не преставаше да поляга грижи за сираци и бедни деца, които приютяваше в основаните от него домове в селата Нови хан и Якимово. Въпреки липсата на средства, той самоотвержено осигуряваше достоен живот на изпадналите в нужда и бе посветил дните си в помощ на ония, които са лишени от родителска грижа и ласка.

Редакцията ни поднася искрени съболезнованията близките на отец Иван и на стотиците деца и възрастни хора, за които той беше духовен баща и благодетел. Нека да е вечна паметта му и Бог да го успокои в селенията на праведниците.

