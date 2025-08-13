Скандал! Вижте как брашнения милионер Кристиян Демирев кърши дупе в Гърция (ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО)

Брутално видео, изпратено от бдителен папарак показва как един от най-преуспелите родни баровци Кристиян Демирев мята мазни гюбеци върху маса в Гърция. Той кърши дупе под звуците на брутална чалга, където Азис припява “супер абонати, само тарикати”, а баровецът освен на масата, видимо е и на черешата. Барнат в жълти къси гащи, на него не му пука, че гради имидж на сериозен и тежък бизнесмен, и се раздава на макс за радост на нощните пеперуди с леко поведение, дошли на лов за тлъст портфейл.

Информация на ухо от местни жители сочи, че освен на купон, Демирев се е отдал на мащабна инвестиционна дейност в южната ни съседка. Той е изкупил над 10 луксозни къщи на о-в Агистри, който по всичко личи, ще е новата дестинация за препиране на съмнителни капитали от български “добре облечени” бизнесмени.

Кристиян Демирев започва да търгува с протеинови брашна още като студент през 2009 г., а днес компанията му прави оборот от над 270 млн. долара и отговаря за 20% от целия износ от ЕС на тази категория продукти. Следващата голяма цел пред SK PSD Group е пълната вертикална интеграция на бизнеса чрез навлизане в производствения сегмент, пише за него българското издание на сп. “Форбс”. Бизнесът му с протеинови брашна и мазнини нарасна с 50% само през последните две години, надминавайки оборот от 270 млн. долара. Компанията постига сходен ръст както в търговията, така и в дистрибуцията, което подсказва за изобилието от възможности за допълнително мащабиране и в двете посоки, четем в платената статия, посветена на младия предприемач.

За онези, които не знаят какво точно представляват протеиновите брашна, препоръчваме да прочетат следващите редове на гладен стомах, защото информацията е меко казано гнусна. Те се получават след смилане и изсушаване на животински трупове - кости, козина, нокти и всичко, което не може да бъде изядено. Също така за производството се използват и остатъците от храната в ресторантите. Накратко - всичко най-противно, които човек може да си представи, се обработва на брашно, което пък се продава на животновъдите. Противните трупни остатъци се смесват с храната на животните и им се дават за подхранване. Животински канибализъм в най-чист вид, коментираха запознати с производството.

Бизнесът е с минимални разходи, а печалбите са огромни, ето защо хора като Демирев не само ще си купуват имения в Гърция, но и ще си въртят задника по кръчмите колкото си искат, не сдържаха възмущението си душманите на брашнения бос.

Източник: crimesbg.com