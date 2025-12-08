Как работи един лидер: Кажете от какво имате нужда и ще помогнем… Снимки Благотворителност в сърцето на Кърджали при визитата на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски https://crimes.bg/vodeshha-tema/kak-raboti-edin-lider-kazhete-ot-kakvo-imate-nuzhda-i-shte-pomognem-snimki-3/179564 Crimes.bg

Центърът на Кърджали. Прекрасно, усмихнато време. Слънчеви лъчи галят „коледното селце“.

В две от къщичките деца са изработили сувенири. Те се продават с кауза. С надежда, че всеки може да помогне на ближния, който има проблем, пише 24rodopi.com.

Благотворителност в сърцето на Кърджали.

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски бе там днес. Избра няколко, плати ги, подари ги веднага на хората край него, но каза на продавачката…

„Това няма да е достатъчно, моля кажете от какво имате нужда и да помогнем генерално. Ще го направим…“.

След тези думи коментарът е излишен.

Източник: blitz.bg