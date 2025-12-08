Как работи един лидер: Кажете от какво имате нужда и ще помогнем… Снимки

Центърът на Кърджали. Прекрасно, усмихнато време. Слънчеви лъчи галят „коледното селце“.
В две от къщичките деца са изработили сувенири. Те се продават с кауза. С надежда, че всеки може да помогне на ближния, който има проблем, пише 24rodopi.com.
Благотворителност в сърцето на Кърджали.
Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски бе там днес. Избра няколко, плати ги, подари ги веднага на хората край него, но каза на продавачката…
„Това няма да е достатъчно, моля кажете от какво имате нужда и да помогнем генерално. Ще го направим…“.
След тези думи коментарът е излишен.
Източник: blitz.bg