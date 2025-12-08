Пеевски в променен Кърджали: Затова държавата трябва да е стабилна, за да се работи за хората! (снимки) https://crimes.bg/vodeshha-tema/peevski-v-promenen-kardzhali-zatova-darzhavata-tryabva-da-e-stabilna-za-da-se-raboti-za-horata-snimki-3/179555 Crimes.bg

Ремонтираната сграда на училище „Кирил и Методий“, новата детска градина във „Възрожденци“, завършените след ремонти улици – Делян Пеевски писа „Отличен“ за свършеното от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

„Затова трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет. Защото само така може да се работи за хората и те да са доволни. А, гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях“, обяви Делян Пеевски в областния град.

Той се разходи в центъра на Кърджали, придружаван от всички кметове на седемте общини, народни представители, председатели на Общински съвети от Движението.

„Дотук държавата е събрала с 8 милиарда и 600 милиона лева повече приходи в сравнение с мината година когато управляваха пудели и пачки. Когато Кокорчо със своя главен секретар на МВР и шефката на „Митниците“ ограбваха България“, посочи Пеевски.

Лидерът на ДПС посети новата джамия в Кърджали, където бе посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи. Делян Пеевски не пропусна да влезе и в храм „Свети Йоан Предтеча“.

Източник: rodopi24.blogspot.com