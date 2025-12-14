СИГНАЛ! Семейството на скандалния кмет Гавалюгов строи жилищни кооперации на имот, продаден от общината (СНИМКИ)

Скандалният кмет на Ботевград Иван Гавалюгов, който вчера забрани мирния протест на ДПС-Ново начало за стабилна и сигурна България, е забъркан в голяма схема, пишат в свой сигнал до ПИК ботевградчани.

Семейството на компрометирания градоначалник строи две жилищни коопераци на апетитен парцел в града, продаден именно от общината.

Във фирмата, която реализира протекта, съдружници са 19-годишният син на кмета - Александър Иванов Гавалюгов, и бившите съдружници на кмета от частната му дейност преди да стане кмет.

Имотът е пузнат за публична продан през 2021 г. Тогава търга участва само една фирма „Фърст клас ленд“, където един от съдружниците към днешна дата е Александър Гавалюгов.

Локацията е повече от привлкателна - срещу новата спортна зала на града.

Ботевградчани припомният, че Антикорупционната комисия установява конфликт на интереси за Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград, за това, че в качеството си на кмет на община Ботевград е подписал и издал заповеди на 15.12.2015 г. в нарушение на чл. 8, изр. първо от ЗПУКИ.

На 15 декември в качеството си на новоизбран кмет Иван Гавалюгов е издал заповеди за прекратяване на административно производство срещу фирма „Атлантис Нет“, на която той е бил управител, преди да встъпи в длъжност като кмет на общината в първия си мандат.

Решението е потвърдено и от Върховния административен съд

Жената на кмета пък е собственичка на основния интернет доставчик в Ботевград и кабелна телевизия. Отделно от това в повечето частни инициативи на кмета съдружник му е РУМЕН БОНЕВ, който е от Елин Пелин. Това е и разковничето на връзката Ботевград-Елин Пелин-Румен Радев, пишат читателите ни.

Интересно е, че през последните 3 мандата, в които Иван Гавалюгов е кмет, голяма част от поръчките се печелят от фирма “ЛКС” ООД. Тази фирма е със собственик Мирослав Захариев, който пък от своя страна е съдружник във друга фирма “ИНТЕРСАТ” ООД, заедно със Румен Бонев, който е съдружник и на сина на кмета в една фирма, а в друга на неговата съпруга - “АТЛАНТИС НЕТ” ООД. Това е и фирмата доставчик на интернет и телевизия в Ботевград. Интересно е да се проверят решенията на общинска администрация и общински съвет Ботевград за разрешения за прокарване на подземна инфраструктура (интернет кабели) на “АТЛАНТИС НЕТ” ООД, пишат още в сигнала си местни жители.

През 2019 г. Гавалюгов се отрича от майката на децата си Стефка Славова, за да се спаси от конфликт на интереси. Казусът започва още преди Гавалюгов да реши, че може да стане кмет на Ботевград през 2014 година. Тогава случайна проверка на служители на община Ботевград установява, че строеж „въздушна кабелна мрежа“, изградена в публична общинска собственост на територията на община Ботевград, е изпълнен в нарушение на два закона - Закона за устройство на териториите и Закона за електронните съобщения. Въпросната мрежа е собственост на Иван Гавалюгов, който като управител на дружеството „Атлантис НЕТ“ ООД и като такъв получава 4 броя констативни актове с препоръка строежът да бъде премахнат. Като шеф на частната компания Гавалюгов подава възражения в общината. Местните избори приключват, Иван Гавалюгов става кмет на Ботевград след балотажа на 1 ноември 2015 година. А в средата на месеца след встъпването си в длъжност, прехвърля дяловете си от „Атлантис НЕТ“ ООД на Стефка Славова. Вече като кмет, Гавалюгов подписва и прекратява административните производства по констативните актове срещу „въздушна кабелна мрежа“ на „Атлантис НЕТ“, които установяват, че съоръженията са незаконни.

В случая се намесва Антикорупционната комисия, която заключава, че Стефка Славова е „свързано лице“ с кмета Иван Гавалюгов. Основанията: двамата живеят заедно и имат три, а впоследствие четири общи деца.

Гавалюгов обаче възразява на КПКОНПИ с мотивите, че със Стефка Славова нямат качеството на „свързани лица“, защото според адресната регистрация не пребивават на един и същи адрес. Единствено полагат грижи по отношение на децата си.

Източник: crimesbg.com