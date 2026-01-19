Ще стане ли известната хижа „Амбарица“ фабрика за наркотици?

Ще се превърне ли известната старопланинска хижа „Амбарица“ в свърталище на бракониери и производители на наркотици? Тези въпроси си задават през последните дни хиляди туристи, скандализирани от новината, че Българският туристически съюз (БТС) най-после е успял да бие шута на дългогодишната хижарка Ема Гатева. С много труд и помощ от хиляди доброволци Гатева превърна запустялата в миналото постройка в едно от най-любимите места на всеки любител на планинските преходи.

Е, и какво от това?! От миналата седмица на нейно място гостите в „Амбарица“ ще посреща някой си Светослав Друмев, чиито баща Христо в момента излежава присъда заради създадената от него фабрика за производство на амфетамини в близкото до хижата троянско село Черни Осъм. Източниците ни от МВР разкриват, че Светослав също е участвал в семейния „бизнес“, но успява да мине метър.

Наглед всичко си е законно. Дали обаче промяната е в полза на туристите?! Или се обслужват интересите на хора от подземния свят, които си търсят ново място, за да възродят нелегалния си бизнес, питат се запознати.

В края на миналата година БТС провежда конкурс за отдаване на хижата под наем. Обичайно подобни конкурси се правят с цел да се възстанови работата на отдавна запустели хижи, при оплаквания от работата на хижарите, или тяхното напускане. В случая с „Амбарица“ нито едно от тези условия не е изпълнено, но БТС държи да разкара обезателно Ема Гатева. Преди няколко години акцията им не успя. Хижарката обори чрез съда обвиненията в неплащане на наеми и заповедта за прекратяване на договора ѝ бе отменена.

Условията на новия конкурс са доста странни. Вместо изискване за опит и любов към планината за победител ще бъде обявен далият най-висок наем.

Ема Гатева

Все едно става дума за хотел на морето, а не за затънтено място, което да даде подслон и храна на тръгналите на поход туристи. Оплаквания от работата на Ема Гатева няма. Дори и в най-свирепите зимни бури, когато преходите по билото на Стара планина са изключително рискови, Гатева е на своя пост. Всеки премръзнал турист може да се приюти от виелиците в добре отопляваните помещения срещу 15-20 лева на нощувка, а стопанката да го нагости пребогато с прясно сготвени ястия. Храна има винаги. И това при положение, че до „Амбарица“ няма асфалтов път, а всички продукти, зиме и лете, се носят от Троян с коня Борко.

Каква ли тогава е логиката да се търси нов хижар? Дали победителят в конкурса на БТС, обещавайки инвестиции за над 400 000 лева в ремонтираната хижа, и годишен наем като за малък хотел на морето, ще продължи тази традиция, питат се туристите.

Повечето планинари, съвсем очаквано, имат своите резерви. Никой от тях до момента не е чувал за Светослав Друмев, чиято фирма „Друмеви-2018“ печели конкурса. През последните години фирмата на Друмев няма и един лев оборот. Какво да говорим за опита му във височинния планински туризъм. Откъде ли тогава ще намери обещаните стотици хиляди левове за инвестиции в хижа „Амбарица“, че и да си ги върне с печалба през следващите няколко години?! От нощувки и изхранване на туристите това няма как да стане.

Ема Гатева с коня Борко

Да припомним отново: „Амбарица“ е построена почти на билото в Средна Стара планина, без асфалтов път до нея. Пътеките са добре маркирани, но заради трудния терен и многочасовите изкачвания по баирите тълпи от туристи рядко има. Дали пък семейство Друмеви не търси ново и добре скътано място за наркофабриката си, от която печалбите са за милиони левове годишно?! Бащата на хижаря Светослав трябва да излезе от пандиза това лято. Христо Друмев няма как да отвори манифактурата си отново в село Черни Осъм. Към имота, в който се е помещавала фабриката за амфети, претенции имат НАП, земеделското министерство, банки и антикорупционната комисия КПКОНПИ. Семейната къща в Черни Осъм често е посещавана от съдия-изпълнители и различни чиновници, които прави мястото неподходящо. Ченгетата също не спят.

Защо тогава фамилията да не смени мястото?! Чукарите на Стара планина, които отдавна са рай за бракониери и нелегални дървосекачи, а полиция и горски няма, са идеални. Само трябва с високи цени и лошо отношение да се изгонят туристите. След това може да си бъркат каквито си искат незаконни смеси, шушукат планинари. А хижа „Амбарица“, тя нека си пустее. На кого му пука за това! Важното е да се плаща наемът на БТС.

Планинари припомнят, че популярната хижа има подобна нерадостна съдба в миналото. След промените през 1989 г. „Амбарица“ е оставена на произвола на съдбата. До появата на Ема Гатева хижата е заобиколена от планинарите. Сградата се руши, няма ток и вода. Едва през 2012 г. туристическият съюз се наканва да реагира, изгонвайки старите стопани. Когато Ема Гатева влиза в сградата и започва да я чисти, тя е изненадана от находките.

„Където и да бръкнехме, отвсякъде изскачаха патрони. Имаше за калашник, за карабини, за големи ловни пушки. Вдигнеш да чистиш тава, и хоп! – патрони. Дръпнеш някое одеяло, и пак изскачат патрони. Сложих ги в една торба, тропнах ги пред шефа на полицията и му казах: „Виж, не знам какво да правя с това нещо“. Дадоха ми протокол“, разказва пред журналисти Гатева.

С помощта на коня Борко, който Ема си купува, нещата бързо се променят. Докарани са над 10 тона строителни материали, нови печки, домакинска посуда, дограма, спално бельо, купена е и фотоволтаична система. С помощ от доброволци хижата е основно ремонтирана. Днес условията в нея са повече от прилични.

Не само по стандартите на свикналите с дивото планинари. Постепенно славата на новата хижарка се разнася и туристите спират да заобикалят „Амбарица“. За това помага и организираният от нея Фестивал на боровинките в Амбарица. Събитието се провежда всяка година в края на юли. Музика, танци, прожекция на късометражни филми и... боровинки, които са в изобилие в района.

„Фестивалът се предшества винаги от доброволчески лагер. Идват хора, които помагат за ремонтите на сградата, събирането на дървата и подготовка на хижата за зимата“, разказва Ема.

Източник: Уикенд