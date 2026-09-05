Ще осъдят ли Иван Портних за фекалния разлив във Варненското езеро? Бившият кмет на Варна дал 20 000 евро на непознат, за да не му повдигат обвинение https://crimes.bg/vodeshha-tema/shte-osadyat-li-ivan-portnih-za-fekalniya-razliv-vav-varnenskoto-ezero-3/200465 Crimes.bg

Бившият кмет Иван Портних отива на съд на 25 септември във връзка със спуканата канализационна тръба във Варненското езеро, причинила сериозно екологично замърсяване през 2019. Апелативният съд отмени решението на прокурор Силвиян Стоянов за прекратяване на наказателното производство и разпореди внасянето на обвинителен акт. Разследването за аварията, прикривана в продължение на месеци, първоначално беше предявено през лятото на 2023. Забавеният ремонт на съоръжението, изградено през 2011 от Кирил Йорданов, наложи спешно отпускане на 24 000 000 лева от държавния бюджет.

Паралелно с разследването за екокатастрофата, Портних подаде сигнал за поискан подкуп от 200 000 евро от тогавашния шеф на Апелативната прокуратура Владимир Чавдаров. Бившият градоначалник предаде 20 000 евро на непознат посредник, но белязаните банкноти така и не бяха открити при последвалите обиски в кабинета и дома на магистрата. По време на акцията разследващите намериха незаконни боеприпаси и валута, което доведе до временното отстраняване на Чавдаров от поста му по искане на Борислав Сарафов.

Впоследствие бившият кмет обяви, че не помни на кого точно е предал сумата, а делото за корупция беше прекратено през 2024 поради липса на доказателства. Въпреки това, предстоящото съдебно заседание за екологичното бедствие ще изисква окончателни изяснявания по казуса с фекалния разлив. Разразилата се институционална криза показва сериозни пропуски в управлението на инфраструктурата и контрола върху прокурорските разследвания в региона.

Източник: Уикенд