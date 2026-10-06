Фестивал на изкуствата започва край морето

Девето издание на Порт Прим Арт Фест

Тази есен Бургас отново се превръща в културна столица. В морския град започва деветото издание на Порт Прим Арт Фест - фестивалът на изкуствата. Четири дни, от 7 до 10 октомври (сряда – събота), Бургас ще бъде сцена за изложба, литературни срещи, кино, театър, концерт и куклена приказка за най-малките. Любими творци от различни направления пристигат специално за бургазлии и гостите на града.

Официалното откриване на фестивала е от 18:00 ч. в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ с много интересна изложба. Творческият директор на Порт Прим и куратор на експозицията Стефан Божков е поканил галерията да изпълнят със своя дух и почерк Гергана Лалова, Изабел Славчева, Илиана Илиева, Николай Бузов, Яне Гаджев и Цветелина Максимова.

Свои платна ще покаже и самият Стефан Божков, който винаги внася допълнителен колорит във всяко изложбено пространство. Изложбата ще може да бъде разгледана до 30 октомври. На откриването, посетителите ще могат да се запознаят и да поговорят лично с авторите.

Ще има още представяне на книги от техните автори и прожекции на селекция от ленти от Международния фестивал за късометражно кино „Карантината“ с директор Георги Кръстев. В зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК гостува абсолютният фаворит на сезона „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“ на ДТ Пловдив. В Културен дом НХК, пък ще звучи разкошният концерт „Класиката среща джаза и тангото“.

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас

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