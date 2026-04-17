Разлика в хиляди левове в цените на лекарства, законна кражба?

Д-р Николай Болтаджиев, бивш член на Надзорния съвет на НЗОК коментира, че има разлики от десетки хиляди левове в цените на идентичните лекарства между различните болници.

Едно и също лекарство, с идентични параметри, може да бъде закупено за около 46 000 лева в една болница и за 150 000 лева в друга, като има случаи и на още по-драстични разлики. Д-р Болтаджиев определи ситуацията като “законна кражба“, тъй като всички действия формално се извършват в рамките на действащото законодателство.

Болтаджиев обясни, че проблемът произтича от модела на финансиране, при който болниците купуват лекарствата със средства от НЗОК, но сами договарят цените. Според него именно директорите на болниците определят стойността, което създава предпоставки за сериозни ценови разлики.

Правилата се спазват формално

Той подчерта, че действащата уредба от 2011 г. не е променяна съществено и позволява подобна практика. По думите му, въпреки че формално се спазват правилата за обществени поръчки, системата води до по-високи разходи за здравната каса.

“Проблемът е, че се купува с публични средства, но договарянето не се прави от платеца“, посочи той, като предложи НЗОК да поеме директното договаряне на цените, както е при други лекарства като инсулина.

Пред Нова тв д-р Болтаджиев допълни, че подобни практики съществуват от години, включително при онколекарствата,. По думите му това води до неефективно разходване на публични средства. Той изрази съмнение, че настоящият модел защитава обществения интерес, и настоя за промяна в начина на централизирано договаряне на медикаментите.

